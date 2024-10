¿Se vienen cambios? Miguel Hermida buscaría la dirigencia del PAN en Veracruz

El diputado local Miguel Hermida Copado aseguró que no se encarta ni se descarta para buscar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN); sin embargo, por el momento solo hay reorganización del comité, a lo que desmintió que dieran de baja a consejeros.

En entrevista, el legislador pidió a sus compañeras y compañeros de partido que asistan al consejo y no solo acudir a medios de comunicación a fijar algún posicionamiento, ya que se puede sacar raja política al respecto.

"Hubo una reorganización del partido como cada que hay un proceso electoral. Invito a los compañeros a que acudan al consejo, porque algunos acuden a los medios y no acuden al consejo que es donde tenemos que dimitir esto", expresó.

PAN Veracruz, ¿aliado de Morena?

Asimismo, desmintió las acusaciones donde aseguran que junto con el diputado Enrique Cambranis buscarían apropiarse del PAN para convertirlo en un aliado de Morena y afirmó que, al contrario, él siempre los ha combatido por lo que buscarán seguir siendo la primera fuerza de oposición.

"Yo siempre he combatido a Morena, buscan sacar raja política. Pero yo voy a estar donde el partido me quiera poner, pero en este momento no hay renovación de dirigencia, no soy candidato".

En ese sentido, el diputado Miguel Hermida dijo respecto a las expulsiones del PAN que estas se deciden a nivel nacional, mientras que por el momento no hay ninguna desbandada o renuncia de algún miembro del partido.

Cabe recordar que se ha mencionado la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos, Miguel y Fernando al Partido del Trabajo, donde el pasado domingo algunos panistas aliados de la familia Yunes tomaron protesta como coordinadores de afiliación del PT en diversos municipios.