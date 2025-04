Huerta, la oposición dentro de Morena

En los últimos años, el senador Manuel Huerta, de Morena, se ha dedicado a coleccionar malquerientes dentro de la 4T en Veracruz. Sus confrontaciones alcanzan a personajes como Juan Javier Gómez Cazarín, delegado de los programas para el Bienestar en el estado; Zenyazen Escobar, coordinador de los diputados federales de Morena; y Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal del partido.

Aunque su disputa más reciente ha sido con Ramírez Zepeta, la lista de políticos con los que Huerta mantiene diferencias es larga. De hecho, podría decirse que no hay figura relevante dentro de Morena en Veracruz, fuera de su grupo político, que no haya chocado con el senador.

El último episodio se dio cuando Huerta lanzó duras críticas a su partido y a su dirigencia estatal, acusándolos de permitir el nepotismo en alrededor de cien municipios veracruzanos. Además, denunció presuntas irregularidades en el proceso interno de selección de candidaturas, incluyendo la compra-venta de posiciones, lo que provocó una respuesta inmediata de Ramírez Zepeta.

Antes de este enfrentamiento, Huerta protagonizó otro conflicto similar con el diputado federal Zenyazen Escobar, quien lo acusó de victimizarse ante las decisiones del movimiento y de jugar a dos bandos, apoyando proyectos ajenos a la 4T. En ese contexto, el senador también denunció un intento de expulsarlo del partido.

La lista de desencuentros no termina ahí: incluye también a Gómez Cazarín, señalado por Huerta de fomentar el nepotismo en Hueyapan de Ocampo, y al propio ex gobernador Cuitláhuac García.

Más allá del ámbito interno de Morena, Huerta Ladrón de Guevara también ha protagonizado enfrentamientos públicos. Durante el pasado proceso electoral, criticó al entonces panista Miguel Ángel Yunes Linares y a Dante Delgado Rannauro, fundador de Movimiento Ciudadano, acusándolos de intentar convertir a Veracruz en una "monarquía" al postular a sus hijos a cargos de elección popular.

A pesar de formar parte de la 4T, ha sido durante los años recientes la oposición al interior de Morena.

Hoy, el panorama para Manuel Huerta es distinto: alejado del control de los programas sociales federales, su grupo político ha sido relegado y su estructura, debilitada. En la Delegación de Bienestar, por ejemplo, su equipo fue primero marginado y luego despedido al inicio de la actual administración.

Pese a su escaño en el Senado, los tiempos que corren no son favorables para él. Su tendencia a la confrontación, que en otros momentos le ganó notoriedad, parece ahora cobrarle factura. La soledad política que enfrenta no es casualidad: es el precio de haber hecho de la pelea, y no de las alianzas, su principal estrategia.

@luisromero85