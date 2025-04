El aplazamiento de la polémica reforma de Telecomunicaciones que asoma censura y que preocupa al país

El próximo 30 de abril, concluye el período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados por lo que la nueva Ley de Telecomunicaciones y radiodifusoras propuesta por la presidenta de México Claudia Sheinbaum podría aprobarse en un periodo extraordinario o bien hasta septiembre. Una polémica reforma que ha sido señalada por pretender censurar no solo a medios de comunicación, sino a las propias plataformas digitales.

Por ahora el motivo principal del aplazamiento de ésta reforma es un polémico artículo que establece la posibilidad de que el Gobierno “bloquee” plataformas digitales. Lo anterior ha provocado controversia entre los representantes de los medios de comunicación.

Del tema, la presidenta ha reiterado que su Administración no pretende censurar la libertad de expresión y ha pedido al Senado, donde se discute la propuesta, abrir un periodo de mayor análisis, “ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición y a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera”, ha dicho la mandataria.

Y es que uno de los artículos, plantea que, a petición de “las autoridades competentes”, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) podrá “bloquear temporalmente” una plataforma digital “en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

La propuesta no detalla qué supuestos ameritarán un bloqueo ni a qué plataformas se hace referencia, aunque se supondría se refiere a plataformas de streaming como son YouTube, Netflix y servicios de mensajería, como WhatsApp.

Otro motivo de polémica es el monto de las multas que se cobrará a los dueños de radio y televisión que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, una medida que se incorporó a la ley luego de que Televisa, uno de los concesionarios más poderosos, emitió en los programas de mayor audiencia spots de la campaña antiinmigrante de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Así que, empresas de medios, como TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, han calificado al Gobierno de Sheinbaum de autoritario y lo han comparado con regímenes que han limitado la libertad de expresión. La presidenta ha respondido a las críticas. “Siempre hemos estado en contra de la censura, entonces ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, o eliminarse”, ha dicho.

“Ese no es el objetivo de la ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, ese nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales, sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo”, ha reiterado.

Por ahora, el Senado ha retrasado la votación de la reforma de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el Gobierno federal, a fin de mejorar la redacción y que no exista duda de que el partido en el gobierno pretende censurar, la intención ahora es abrir un diálogo con todos los sectores, ante las críticas de organismos y académicos. ¡veremos en que concluye esta polémica reforma!