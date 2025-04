En sus marcas, listos, fuera… Martes 29 de abril, inician las campañas municipales en Veracruz

*Aviso. ¡Tengan cuidado por llamadas que están entrando a los celulares del país Reino Unido ofreciendo trabajo, pero es un vil fraude, es solo para grabar su voz y después extorsionar a su familia a través de inteligencia artificial! ¡Tenga mucho cuidado!

*Ya estamos organizando el 3° Congreso Estatal de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodista del Estado de Veracruz (AMECOPE-VERACRUZ) del 5 al 7 de junio 2025.

Como todo inicio llegan las contiendas electorales en el estado de Veracruz. Desde este martes 29 de abril al 28 de mayo del presente año, se llevarán a cabo las campañas de los 212 municipios, donde serán electas las nuevas autoridades municipales; los seis partidos estatales postularon sus candidatos, algunos en alianza y otros solos (no todos registraron las 212 planillas), algunos con candidatos chapulines, pero ahí el pueblo saben quién es quién, y votarán por los que ellos creen que son los mejores para gobernar su municipio, después no anden llorando que su alcalde les salió chafa, ya que tuviste el tiempo suficiente para analizar a quien ibas apoyar, ya que unos son los candidatos y, ya en el poder, son otros como autoridad, cuando ganan se cambian de nombre y se les olvida las promesas de campaña, empiezan actuar con gran prepotencia; por eso estamos a tiempo de poder hacer un análisis profundo y votar por el que más convenga a los intereses del pueblo, los seis partidos (MORENA, PAN, PT, VERDE, PRI, Y MC) estuvieron peleándose los candidatos a alcaldes, y algunos se conformaron con agarrar los que otros no aceptaron, pero así es la política y más la actual, ojala y los pocos candidato honestos salgan bien es sus campañas y no manchen la política. ¡Al tiempo!

***La que va muy bien para hacer una buena candidata a partir del martes 29 de abril, es Maritza Gutiérrez, coordinadora del voto en Puente Nacional de la alianza VERDE-MORENA. Ella es una mujer muy reconocida y trabajadora por toda la entidad Puenteña, además durante su periodo de Sindica fue muy atenta con la población que se acercaba a ella solicitándole alguna gestión, por lo que la población no la ve con malos ojos para que sea quien dirija las riendas del municipio durante el nuevo periodo municipal. Por eso ella anda recorriendo todo Puente Nacional, afiliando a la población a su partido, y así estar lista para el día que den el banderazo de salida. Hoy las mujeres como Maritza garantizan una buena administración, ya que tienen ese don de poder llevar al mismo tiempo varios encargos a la vez y poder salir limpia en todos. ¡No perdamos de vista a Maritza quien los visitara próximamente junto con un gran equipo de trabajo y experiencia! ¡Enhorabuena!

***Ese viejo truco de hacer un show para llamar la atención con un presunto atentado en su contra en estos tiempos de campaña, del ex alcalde perredista de Tempoal, Celestino Rivera, comentó que en días pasados cuando circulaba por la carretera federal, Alazán-Canoas-Pánuco, que su vehículo pasó por un lugar donde fueron puestos “ponchallantas” para obligarlo a disminuir la velocidad, en cuestión de segundos le dieron alcance dos camionetas tipos Suburban, y sus ocupantes empezaron a disparar con armas contra él y su vehículo; el exalcalde logró refugiarse en la bodega de una maquiladora, mientras que los presuntos delincuentes huyeron abordo de las dos camionetas. Celestino resultó ileso del tiroteo, por lo que la ciudadanía no le cree eso de su presunto atentado, porque de ser cierto hubiese salido con más lesiones. ¡Pero el buen Celestino aprendió las viejas tácticas de la política del PRD para llamar la atención! ¡Lástima Margarito!

**Nos leemos la próxima semana.