Se dice que... Expectación por el Cónclave

Expectación por el Cónclave

El Cónclave que se inicia en estos días es el proceso de elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica, con un elevado número de 135 cardenales quienes mediante el voto secreto resuelve desde el Siglo XII quien será el que ocupará el trono de San Pedro con una feligresía de millones de personas que viven en todo el mundo.

Existe una lucha interna entre los progresistas como el fallecido Papa Francisco y los conservadores que rechazaron y fueron opuestos a la renovación de una iglesia acorde a los tiempos modernos que se viven.

La fascinación de la palabra Cónclave, (bajo llave en latín) es por una reciente película norteamericana con ese mismo título que fuera dirigida por Edward Berger es el inesperado desenlace que recae sobre el nuevo Papa que se trata de un mexicano que había sido operado para dejar de ser mujer y convertirse en un hombre y que se le descubre ese terrible secreto después de haber sido nominado.

El Papa Francisco posiblemente ha sido el pontífice mejor identificado por su austeridad y el amor a los pobres y que ha sido él que más haya viajado por todos los países y de manera especial entre las naciones que encuentran en guerra.

La decisión que se tome marcará el futuro de la iglesia católica y existe un serio malestar. Que, no obstante estar el Vaticano en Italia no han sido tomados en cuenta los dos cardenales de ese país, hay décadas que no hay un papa italiano.

Esta desinformado el líder priista

El líder estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, no puede hablar de las elecciones municipales, donde ni siquiera tuvieron el número de candidatos a las alcaldías que estarán en pugna el primero de junio y se pone a criticar el Plan de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, cuando estuvieron en el poder es cuando se establecieron los más importantes cárteles de la droga en la que llegaron a millonarios acuerdos económicos para operar a la largo y ancho de la entidad.

Lo que permitieron que llegara esta incontrolable ola de violencia que ha afectado seriamente a empresas y miles de habitantes que han tenido que salir del estado en busca de un lugar más tranquilo para vivir.

Lo más seguro es que no lee ni escucha noticieros de lo que se ha logrado reducir de manera notable el número de homicidios y secuestros con la participación de las fuerzas armadas y la captura de importantes líderes del crimen organizado y el decomiso de armamentos y de toneladas de droga que han marcado un récord histórico en la reducción de la violencia que azotaba al país.

Se inicia la temporada de lluvias

A partir del 15 de mayo empieza la temporada de lluvias en el estado de Veracruz y se espera que en esta ocasión que sean más intensas a las de años anteriores y será hasta el mes de noviembre en que termine esta época que ayudará en gran parte a la industria agrícola y ganadera después de una larga sequía.

Los reportes de Conagua son que las precipitaciones estarán por encima de los registros históricos, por lo que temen graves inundaciones en varias ciudades y zonas de la entidad, el año pasado estuvo marcado por una larga sequía lo que alegrará a los agricultores veracruzanos las intensas lluvias que se esperan en el 2025.

Para la zona del Pacífico se inicia la temporada de huracanes.