Morena se ‘perrediza’

El jueves de la semana anterior, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Reginaldo Sandoval Flores, reprochó “la falta de diálogo y la soberbia de la dirigencia” de Morena que impidió la alianza electoral en Veracruz.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, respondió que el PT “es indispensable para el movimiento y no puede haber fisuras. Sí, creo que hay que buscarlos y replantear la estrategia de lucha. No hay que asumir actitudes que lesionen más la unidad, y rencontrar cualquier camino que se haya desviado en esta alianza que ha dado resultados”, indicó.

Sandoval Flores reveló que actualmente la relación de su partido con Morena “está un poco fría, congelada; no hay diálogo”, ya que la cúpula morenista prefirió ir en alianza con el Partido Verde en Veracruz. “Nuestra advertencia es a tiempo, porque puede haber un retroceso electoral y perder la mayoría calificada en 2027. Y Monreal tiene razón, el PT es indispensable para el movimiento: sin nuestros votos, Andrés Manuel López Obrador no habría ganado la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2006”, recordó. Y recriminó que en Morena hay “una actitud muy sobrada, se sienten todopoderosos, prácticamente invencibles y creen que no necesitan a nadie. Como no hay oposición del lado de la derecha, del conservadurismo, se voltea a ver quién hace competencia en la izquierda, es decir al PT”.

Y advirtió que el conflicto puede “terminar en una ruta equivocada. Ya vimos qué le pasó al PRD con sus tribus, pero estamos en proceso de transformación, vamos hacia algo novedoso, y para mantener esta ruta, se requiere mucha consistencia ideológica y política”.

En efecto, Morena se está “perredizando”. En el actual proceso electoral de Veracruz, la rebatinga por las candidaturas –no sólo por las presidencias municipales sino hasta por las regidurías– ha dado pie a un rudo golpeteo político y mediático entre las tribus del partido guinda por causa del nepotismo, un arraigado vicio que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle buscan erradicar de la 4T.

En Perote, por ejemplo, el diputado local Paul Martínez Marié y Randú Ortiz Herrera, allegado al senador Manuel Huerta, han cruzado denuncias personales por la imposición de Paul “Polly” Martínez junior, hijo del legislador expriista y expanista que va como candidato a regidor segundo.

Inclusive, hace tres días, el propio Huerta arremetió contra la jefa del Ejecutivo federal: “A mí me da pena que la presidenta Claudia Sheinbaum mienta en la mañanera al decir que no hay nepotismo, ya que la realidad es que en Veracruz hay infinidad de casos, donde le dieron vuelta al nepotismo”, afirmó, asegurando que los hará públicos en la sesión del Consejo Nacional de Morena que se realizará el próximo domingo 4 de mayo en la Ciudad de México.

A su vez, el dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta, quien ha sido acusado por Huerta de vender algunas candidaturas municipales, declaró que la molestia del senador contra él es porque no se le dejó “Yunizar” ni “Adanizar” al Movimiento de la 4T en el estado, pues pretendía imponer como candidatos a personajes ligados al senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez y al líder del Senado, Adán Augusto López.