Listo el Play-In del Apertura 2024. ¿Cuándo se jugará?

Seis equipos ya confirmaron su lugar en la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, y quedan dos cupos más para completar los cuartos de final. Estas dos plazas tendrán que ganárselas los cuatro equipos que disputarán el Play-In.

Así quedaron los diez equipos clasificados del torneo regular:

Cruz Azul Toluca Tigres Pumas Monterrey Atlético San Luis Tijuana América Chivas Atlas

Como bien sabemos, la fase eliminatoria del fútbol mexicano sigue el siguiente esquema para sus enfrentamientos: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5, por lo que ya tenemos dos duelos confirmados en los cuartos de final:

Tigres vs Atlético San Luis

Pumas vs Monterrey

En estas fechas se jugará el Play-In del Apertura 2024

Habrá que esperar a que termine la Fecha FIFA del mes de noviembre para conocer a los últimos clasificados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Los dos juegos iniciales se jugarán el próximo miércoles 20 de noviembre, y el sábado 23 o domingo 24 se jugará un tercer juego, con horarios aún por definir.

Los dos partidos iniciales, de los cuales saldrán los rivales en cuartos de final de Cruz Azul y Toluca, quedaron de la siguiente manera:

Tijuana vs América en el Estadio Caliente

Chivas vs Atlas en el Estadio Akron

¿Cómo avanzarían los clasificados del Play-In?

Dos equipos que nunca antes habían disputado la reclasificación, como lo son Xolos y América, ahora se enfrentan entre sí por un puesto en la Liguilla. El ganador de este encuentro se convertirá directamente en el rival de Toluca en los cuartos de final.

Por otro lado, tendremos una nueva edición del clásico tapatío. Chivas y Atlas se jugarán la vida en la reclasificación, pero después faltará todavía un tercer partido.

El ganador del duelo en Guadalajara tendrá todavía que medirse ante el perdedor del encuentro entre los fronterizos y las Águilas, para finalmente convertirse en el rival del superlíder, y favorito al título según las casas de apuestas, Cruz Azul.

Por lo pronto, la selección mexicana tiene dos compromisos en Fecha FIFA: los cuartos de final de ida y vuelta ante Honduras en la Liga de Naciones de CONCACAF, los días 15 y 19 de noviembre.

Esto podría condicionar a los equipos que jugarán el Play-In, ya que algunos de sus principales jugadores serían llamados a la actividad con su selección.