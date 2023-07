Van a declinar las corcholatas

Columna: Maquiavelo

Desde un principio se pensó que algunas de las corcholatas no tenían grandes posibilidades y parecían como un relleno democrático que se les daba juego a todas las corrientes y llegó el momento de las grandes decisiones para colocarse con él que vaya a ganar la encuesta y la manera más conveniente es declinar a su favor y por lo tanto Manuel Velasco Coello, del Verde Ecologista y Ricardo Monreal, tras liderar la cámara de senadores, ambos serán aliados de Adán Augusto López, con ello el primero asegura una Secretaría de Estado y el segundo la jefatura del gobierno capitalino.

El petista Fernández Noroña no pudo ocultar por más tiempo su abierto respaldo a Claudia Sheinbaum y dejan solo al excanciller Marcelo Ebrard, quien puntea las encuestas.

También del lado de los opositores, los panistas se unen y Santiago Creel declina por Bertha Xóchitl Gálvez y dejan que se rasquen solos los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid lo más seguro es que el hijo del expresidente decline a favor de la tlaxcalteca que posee mayores tablas.

Se lanza en contra de los espectaculares

El delegado federal Manuel Huerta se lanzó duró y a la cabeza a los políticos veracruzanos que han inundado de espectaculares las carreteras del estado de Veracruz, los aspirantes deben estar en contacto directo con la gente no en salones con aire acondicionado, esa bulla y ruido mediático que realizan de nada sirve y menos las caras maquilladas muy sonrientes que ponen en sus espectaculares que nadie les cree.

"Hay cosas que no tienen nombre, es lamentable que los pueblos estén reclamando obras, que exijan mayor atención y nadie les hace caso, las autoridades están muy ausentes". Condenó la promoción del secretario de Gobierno y otros funcionarios y reiteró que "es de entendimiento, que no se puede hacer eso, no es no es legítimo".

El fenómeno de Xóchitl Gálvez

Poca gente conoce la versatilidad de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez quien ha subido 26 veces a la tribuna del Senado y en una ocasión disfrazada de dinosaurio para vetar las reformas que realizaba el presidente López Obrador, conoce a la perfección la forma de hacer un show y captar la atención mediática, lo hizo en Veracruz y hay que reconocer que le dio los frutos electorales que buscaba.

Hay una identificación común con Vicente Fox por su condición empresarial, la ligereza ideológica y discursiva, así como la preferencia por lo estridente, al grado que ya se conoce como vocablo FoXóchitl.

Es realmente una artista de la política mexicana y ahora que varios veracruzanos se apuntan como sus aliados, con el único que tiene una estrecha relación es el cordobés Juan Bueno Torio, ambos llegaron juntos al gobierno federal y realizaron una buena química hasta la fecha, los demás son oportunistas y hay que tener presente que ella ni se siente parte de los agónicos partidos políticos del PRI y del PAN y que sólo los vino a dar un nuevo aire. Para alivio de los ultraderechistas no es troxquista es empresaria, por las prisas de posicionarla se olvidaron de que hay otros con más derecho como Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Hablando de la ciudad de los 30 caballeros es un comentario muy común entre los cordobeses sobre quien manda en ese ayuntamiento es la síndica Vania López quien hace a un lado al alcalde Juan Martínez y ella acuerda directamente con el verdadero jefe estatal Eric Cisneros.

