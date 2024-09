De traidores a traidores. La traición llega a Morena

DE TRAIDORES A TRAIDORES. LA TRAICION LLEGA A MORENA

Al menos en Veracruz, en Morena, la gran traición conocida era la del entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos a la ahora gobernadora electa, Rocío Nahle.

Pero ya fue superado por el panista y senador suplente, quien por unos momentos, se convirtió en el senador titular, en lugar de su hijo, Miguel Ángel Yunes Linares.

Al margen de si se fue a favor de la Reforma Judicial o no, lo que hay que revisar sin duda es las traiciones en cascada que se dan con esa decisión.

No solo es a los panistas, sino a los de su grupo, pero también traiciona a los jueces y magistrados que le han perdonado las denuncias en su contra y la cárcel.

La traición es a su grupo, pero quienes no tendrían que reclamarle nada, porque las migajas que les dan son suficiente para no aceptarles un solo reproche. Por ejemplo, Indira Rosales, Maryjose Gamboa, Tito Delfín, Enrique Cambranis y Miguel Hermida, entre otros.

La mayor traición no fue al PAN ni a los panistas, al final, tiene razón Miguel Ángel Yunes Linares, todos se beneficiaron con plurinominales para sus más cercanos. El y su hijo son el mayor ejemplo, es decir, se mordió la lengua mientras se trenzaba en dimes y diretes contra el también senador y líder saliente del PAN, Marko Cortés.

De tal forma, que la mayor traición fue a sí mismo, porque, en conferencia de prensa, Yunes Linares dijo que no es traidor “porque traidor es quien va contra sus principios” pero entonces precisamente eso hizo. Y es que por sí ya se les olvidó en campaña Yunes Linares llamó loco y vividor a AMLO al tiempo que lo retó a debates en infinidad de ocasiones y lo menos que le dijo fue miedoso.

El entonces candidato a la gubernatura por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, se refirió también a López Obrador con ofensas e injurias.

Y si no están de acuerdo con la persona o figura de un Presidente ¿cómo se explica la alianza de los hasta ayer panistas, con el partido que representa al régimen en turno y que representa a los ideales de a quien tanto ofendieron y calumniaron. Eso no es vender sus principios?

INDIGNACION Y LILY TÉLLEZ ARROJA MONEDAS AL ‘JUDAS’

Así como Judas Iscariote besó a Jesús después de la última cena, para traicionarlo, así lo hizo hoy Miguel Ángel Yunes Linares, ahora senador suplente de su hijo, y no sólo traicionó a los 21 senadores de su bancada, ni a su partido, es acusado de traición a los veracruzanos, a los mexicanos.

Y no solo fueron 30 monedas que le arrojó la senadora Lily Téllez para evidenciarlo como tal, fueron las múltiples denuncias que hay contra él y contra toda su familia. Su culpabilidad lo llevaron a aceptar el trueque de traicionar a quienes no querían la reforma, de dejarlos en la indefensión. No hizo falta que lo enjuiciaran por la vía penal, fiscalía o tribunales, solo se ha evidenciado.

Qué estarán pensando el millón de votantes que creyeron en ellos, los mismos que mencionó en el pleno que consiguieron para Marko Cortés. Lo que pensaron los panistas de la cuadra, de la manzana, de la ciudad, ya lo están diciendo en redes sociales y en los grupos de vecinos: Que solo los ocuparon “como moneda de cambio, para un escaño y para ganar su impunidad porque esa familia es corrupta, siempre lo ha sido”.

“Ni traidor ni cobarde” dijo el patriarca en la tribuna del Senado con la mano temblorosa, pero como dicen las sagradas escrituras, “por sus actos los conoceréis”, y no es la primera vez que lo hace, lo hizo cuando militaba en el PRI, y ahora lo hace en el PAN, mañana lo hará con Morena, es su modus vivendi; así ha sobrevivido políticamente, apuñalando por la espalda a quienes lo apoyaron y a los miles de veracruzanos que creyeron en ellos, en todos los de su familia. Sus biógrafos lo han escrito.

Ante esta nueva traición, sin duda, la vergüenza y la deshonra ahora los perseguirá para toda su vida. Su cárcel será esa, no poder ver a la cara a los veracruzanos, a los mexicanos y hasta a sus propios descendientes. A todos ellos se les olvidó que “la patria es primero”.

Así lo expresaría ayer mismo en un tweet o X, el hijo del ex presidente Felipe Calderón: Luis Felipe Calderón Zavala, quien escribió en redes:

“Aparte de traidor, eres un cobarde @MYunesMarquez. Con la misma osadía con la que vendiste al país, deberías de asumir tu aberrante lugar en la historia. El resto de tus días estarán plagados de infamia y vergüenza. Jamás volverás a encontrar la paz.”

Lo peor de esto también fue cómo traficaron con sus puestos, con su apellido, y en la acalorada discusión en la máxima tribuna del país, el presidente de su partido Marko Cortés, le recordó cómo su hijo, el senador con licencia por “problemas en la espalda”, los ayudó en 2021 que impugnaron su candidatura por falsificar su residencia.

Como años atrás como consiguieron la gubernatura por Veracruz y actualmente pidieron la senaduría que obtuvieron como primera minoría y de suplente al patriarca de la familia.

Hoy, la mayoría oficialista que tanto acusaba y señalaban los Yunes, esa que ventiló las propiedades y cuentas bancarias de la próxima gobernadora de Veracruz, a una mujer, lo recibieron como su héroe nacional. Al mismo que acusaban de corrupto, hoy le abrieron la puerta del Senado con porras y ovaciones mientras la democracia del país depende de un hilo, fueron la mayoría de los comentarios en redes de iracundos morenistas.