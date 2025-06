Claudia Sheinbaum: lucha legal contra vendedores y distribuidores de armas en EU continúa

Existe un registro muy detallado de cada arma incautada, que ha servido para a la segunda demanda que sigue su curso, interpuesta por México en los tribunales de Estados Unidos contra quienes venden las armas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

"Recuerden que el propio departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año sacó una un documento emite un documento en donde reconoce que el 75 por ciento de las armas incautadas en México, proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo", enfatizó la mandataria cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina.

Explicó que aún queda otra demanda pendiente en la corte estadounidense, contra las distribuidoras y las que venden las armas, "entonces vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda y al mismo tiempo seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos", puntualizó.

La Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo unánime que detiene la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas estadunidenses, a quienes responsabiliza de fomentar el tráfico ilegal de armas de fuego que alimenta la violencia en México.

De acuerdo al fallo, la Suprema Corte estadounidense reconoce que México enfrenta un problema severo de violencia de armas de fuego, pero señala "tenemos pocas dudas de que, como afirma la demanda, algunas ventas de este tipo sí se hacen, y que los fabricantes saben que eso sucede".

Es decir, señala la jueza Elena Kagan en el fallo, la demanda de México no alega de manera admisible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego a los traficantes mexicanos.

La demanda del gobierno de México, iniciada en 2021 con la primera demanda legal presentada en Estados Unidos, argumenta que Smith & Wesson y otros fabricantes y distribuidores de armas de fuego han fracasado en ejercer cuidado razonable para asegurar que sus productos no sean parte del tráfico ilícito a México.

Los fabricantes argumentaron que no pueden ser culpados penalmente, ya que una ley federal de 2006 protege a los armeros de demandas por personas dañadas por sus productos y el tribunal aceptó ese razonamiento.

Sheinbaum agregó que el gobierno mexicano seguirá haciendo todo en su poder para proteger a mexicanos y frenar el flujo de las armas ilícitas.

"Por primera vez, inclusive ayer el embajador de Estados Unidos hizo una publicación que por primera vez reconocen la importancia de que ellos participen en disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México. Entonces más allá de hablar con el gobierno de Estados Unidos de esta demanda, porque depende finalmente de su poder judicial lo que sí, vamos a seguir insistiendo y hemos sido escuchados hay receptividad de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México y ahí ha habido receptividad", subrayó la presidenta.

Reiteró que el gobierno de México seguirá insistiendo en ello. Dijo que hay un registro muy detallado de cada arma incautada, su número de serie, de dónde viene en el caso de que lo tenga y en qué actividad delictiva participó, que esa información la tiene detallada la fiscalía General de la República. "Es un registro muy acucioso que ha servido pues para esta demanda", puntualizó.