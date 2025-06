Ofelia Medina, reconocida actriz mexicana y actual concursante de MasterChef Celebrity 2025, ha llamado la atención no solo por su participación en el reality de cocina, sino por sus recientes declaraciones sobre la situación legal que enfrenta Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, quien ha sido señalado por presunto incumplimiento de sus obligaciones como padre.

"Es muy fácil tener un hijo y luego desentenderse"

La denuncia de manutención surgió hace meses, cuando se informó que Albarrán no estaba cumpliendo con sus deberes parentales. Aunque el cantante negó las acusaciones y las calificó como "falsedades", el proceso continúa. En entrevista con medios, Ofelia compartió detalles sobre el avance legal.

Vocalista de Café Tacvba, es acusado de deudor alimenticio por participante de Masterchef Celebrity 2025

El proceso legal continúa en Estados Unidos

"La situación sigue en manos de los abogados", declaró Medina. "Esto ya está en la corte de los Estados Unidos y ahí es donde se va a definir. Yo tengo fe en que Rubén va a cambiar, porque es un buen hombre. Tal vez está asustado, no lo sé".

La actriz explicó que el caso se lleva en el país vecino porque la expareja del cantante, Andrea, reside allá y el matrimonio también se celebró en ese territorio.

Crítica a los deudores alimenticios

Ofelia fue clara al hablar sobre la necesidad de medidas estrictas para enfrentar el abandono parental. "Se tuvo que llegar a eso porque nuestro país es de los que más tiene hombres deudores. Es un extremo, pero necesario. Es muy fácil tener un hijo y después desentenderse", sentenció.

MasterChef y la libertad de mostrarse auténtica

Más allá del tema legal, la actriz también habló de su experiencia en MasterChef Celebrity. "Nunca había hecho un reality, y ser yo misma frente a las cámaras me costaba trabajo. Pero ya vamos 10 capítulos y he recibido tanto cariño que me han renovado", dijo.

Aunque disfruta cocinar, dejó en claro que no participaría en cualquier formato.