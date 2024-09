La inútil traición

Prefacio

No es algo nuevo. Los segmentos de las conferencias de prensa del presidente que se ocupan para denostar a “los enemigos” de la 4T son cada vez más burdos y dejan de lado la verdad para privilegiar la consigna. * Este martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez (que será secretaria de Gobernación con Claudia Sheinbaum) hizo un recuento de decisiones de jueces que -según ella- favorecieron a delincuentes. * Hizo mención de la jueza de control Angélica Sánchez Hernández, con sede en Cosamaloapan, por haber “beneficiado” a Itiel Palacios, a quien mencionó por el apodo del Compa Playa. * “Él es integrante del cártel Jalisco, está acusado de homicidio calificado, doloso calificado y agravado. Y la notificación del egreso se hace el sábado, un ‘sabadazo’, y el plazo otorgado para la liberación es de una hora. De todas maneras, continúa procesado por otros casos, pero es una irregularidad a todas luces la decisión de que en una hora sea liberado”. * Por supuesto, la funcionaria no menciona que la jueza se concretó a acatar un amparo que le fue concedido al inculpado. * Pero Rosa Icela Rodríguez también se refirió al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, a quien -afirmó- le han negado órdenes de aprehensión. Mencionó a los magistrados José Manuel Torres, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes modificaron los efectos de la suspensión provisional concedida contra la orden de aprehensión. * La determinación establece que Javier Duarte no podrá ser privado de su libertad, con independencia de que el delito por el que se dicte la orden sea o no de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. * Además, el Tribunal determinó que Javier Duarte no podrá ser privado de su libertad, aunque comparezca ante el Juez de Control a la audiencia inicial (bajo los efectos de la suspensión) y eventualmente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva (sea justificada u oficiosa), a petición del Ministerio Público. * “Toda vez que dicha medida no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida”. * Este trámite lo hicieron los abogados del exgobernador de Veracruz para defenderlo de la carpeta que le inició en Veracruz el entonces fiscal Jorge Winckler, acusándolo de “desaparición forzada”. A pesar de que todos los implicados en ese caso han obtenido su libertad, insisten en mantener el proceso contra Javier Duarte. No les está funcionando.

Si alguien se imaginaba que la sesión en el Senado de la República iba a ser “una más” y descartó que se fuera a dar un espectáculo tan deprimente como el que vimos este martes, es que conoce muy poco de la política “a la mexicana”.

Aunque insistió en que la decisión no estaba tomada, Miguel Ángel Yunes Linares, cabeza de ese clan político que sentó sus reales en la franja Veracruz-Boca del Río-Alvarado, se dejó querer por los senadores de Morena y sus partidos satélite, anticipando cuál será el sentido de su voto (o el de su hijo, si se reintegra este miércoles).

De todas formas, ya no es tan indispensable ese sufragio. Mientras el bloque opositor se desgañitaba tachando de “traidor” y otras lindezas al exgobernador de Veracruz, surgió la versión de que otro senador, éste de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda, abandonaba “por la puerta trasera” a su grupo legislativo y se sumaba al Partido Verde, con lo que se conseguiría el voto que les hace falta.

Mientras tanto, Yunes Linares (quien asumió el escaño de su hijo luego de que éste pidiera licencia “por razones de salud”) enfilaba sus baterías contra su dirigente nacional y “su amigo” Marko Cortés porque éste había cometido la insensatez de calificar de traidor a su primogénito.

“No es un traidor por no estar con ustedes hoy; (Miguel) estará con ustedes, porque Miguel va a venir para dar una muestra de valor que tú no has tenido Marko (…) No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en contra o en favor”.

Lo que más le importaba al jefe del Clan era quitarse el estigma de “traidores” y de “cobardes” por haber cedido a las presiones de Morena:

“Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado (…) A ver Marko, nos conoces perfectamente bien, tenemos 20 años en Acción Nacional, porque (el PAN) no es de Marko ni es de nadie. Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno ni ante nadie, he sido un luchador de la oposición durante muchos años”.

En la guerra de epítetos, los Yunes (padre e hijo) salieron perdiendo. Marko Cortés no había sido muy agudo en sus críticas, hasta que tocó una vibra muy sensible de los senadores veracruzanos:

“Recuerdo cuando fuimos al café de La parroquia, querido Miguel, a defender a tu hijo en una rueda de prensa. Ahí estuve. A señalar a Cuitláhuac, a señalar a la hoy gobernadora electa, juntos. Que tú me dijiste ‘vamos a La Parroquia, vas a ver qué buena sensación de la gente’. No sé ahora, querido Miguel, si vayas a poder presentarte en La Parroquia, porque tal vez te van a decir ‘traidor’. Traidor no al PAN, te van a decir traidor a la patria”.

Ya no importa cómo voten los Yunes este miércoles. El mal está hecho.

Como bien dijo una persona muy cercana: “La decisión no era tan difícil, cárcel (proceso sin fin) contra muerte política (a cambio de impunidad y de conservar su fortuna)”.

Epílogo

Debe quedar claro que “hay de Yunes a Yunes”, que no es lo mismo “los de El Estero a los de Perote”. * La tarde de este martes Pepe Yunes dio a conocer su postura respecto al debate en el Senado. * “Comparto la indignación de quienes se sienten traicionados con el voto de YoconYunes (Miguel Ángel Yunes Márquez) contra el PJF. No lo entiendo. Hicimos frente para contener a Morena. Había que honrarlo con coraje. No hacerlo es traicionar la confianza de mucha gente Reitero mi firme oposición a este atraco”. * Al gobierno de Veracruz no le da el tiempo -y al parecer ni las ganas- para combatir la creciente violencia. * Este martes un ataque armado dejó como saldo un hombre muerto y otro herido de gravedad. Los hechos ocurrieron en la colonia Del Valle del municipio de Tuxpan. * El ataque se registró en un taller de la avenida Adolfo López Mateos, en donde sujetos armados ingresaron y dispararon contra dos hombres. En el sitio fue confirmado el fallecimiento de un hombre identificado como “Daniel”, mientras que otro fue trasladado a un hospital.

