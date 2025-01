Se dice que... La salida es el corredor del Istmo

La salida es el corredor del Istmo

En el caso que se decida tomar por la fuerza el presidente Donald Trump el canal de Panamá el mayor exportador del mundo es China y, optaría por utilizar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con ello dispararía el crecimiento de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Los panameños de antemano no aceptarían que el gobierno de Washington se atreva a violar la soberanía de ese país centroamericano.

Pero con Trump y su delirio de supremacía todo es posible, la otra posibilidad es que obligara a Panamá que tengan prioridad el paso de sus barcos.

Nadie sabe lo que puede ocurrir en un futuro pero que se avecinan grandes cambios a estas alturas nadie lo puede negar.

Teme el líder nacional del PRI ser detenido

Se rumora que ante el temor de ser detenido por sus fechorías cuando fue gobernador de Campeche el dirigente nacional del PRI Alejandro (Alito) Moreno ya solicitó asilo en los Estados Unidos, se lo había pedido al embajador Ken Salazar y ahora viajó a Miami para tener una cita con el secretario de estado, Mario Rubio, él arguye que lo quieren detener por oponerse a las reformas e iniciativas del partido en el poder.

En ningún caso menciona sobre los delitos cometidos en su estado natal esta acusado de enriquecimiento ilícito y peculado y se apoya ahora en la libertad de expresión por ser presidente de un partido político.

Buscan ser aliados del gobierno de Donald Trump y aprovechan la situación que se confronta por la deportación masiva de mexicanos que pretende hacer el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Piensan que es el momento ideal si aparentan ser enemigos del gobierno de la cuarta transformación.

No se queda callado Canadá y responde fuerte

Canadá le responde fuerte a Donald Trump, Justin Trudeau señala que si impone el 25 por ciento de aranceles a productos que provienen de su país, tendrán que pagar ese aumento los ciudadanos norteamericanos.

La imposición de derechos aduaneros provocaría una gran recesión ya que el 75 por ciento de sus exportaciones son hacia Estados Unidos. Cientos de miles de empleos estarían en riesgo y llevaría la inflación arriba del 4%, cuando está en 1.8%.

También acusa Trump a los canadienses de que por su frontera entran muchos migrantes y el fentanilo que ha causado la muerte de miles de jóvenes norteamericanos.

El que fuera canciller, Jorge Castañeda, no dejó pasar la oportunidad de lo que calificó como desaire a México el que no fuera invitada la presidenta Claudia Sheinbaum a la toma de protesta de Trump, hecho que tiene 45 años que no ocurría.

El excanciller afirmó que se trata de un juego legal en donde México sería el único perdedor. Los opositores se exhiben sin importar que lo que afecta a nuestro país es a todos, quieren hacer leña de un acto absurdo cuando el discurso inaugural no trató para nada algo bueno para los mexicanos que viven en el aquel país y quieren deportarlos. Era secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox.

Al parecer para el presidente Trump sus enemigos son sus vecinos del sur y del norte.

Hasta el momento no ha dicho nada sobre China que es la verdadera guerra comercial y la actitud de Trump hacia Pekín es de una gran reserva.