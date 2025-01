Volvió a caer Reveriano

Prefacio.

Durante la comparecencia del último comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), el maestro David Agustín Jiménez Rojas, se puso en especial énfasis en un elemento que pocos toman en cuenta: las recientes reformas que imponen la desaparición de órganos autónomos (entre ellos el INAI, a nivel nacional y el IVAI en Veracruz) disponen la extinción de la estructura burocrática creada, pero no la razón de su funcionamiento. *** En los casos del INAI y del IVAI, desaparecen los institutos, pero no la obligación de los órganos de gobierno de transparentar sus acciones. *** David Jiménez se hizo acompañar por la comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunes -una comunicadora reconocida en la entidad- y ante los legisladores reafirmó el compromiso del IVAI con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, que son -dijo- "pilares fundamentales para fortalecer la democracia en Veracruz". *** Informó que fueron atendidas 20 mil 125 solicitudes de información, en las que se abordaron temas fundamentales, como administración pública, el desempeño de los servidores públicos, salud, educación y compras gubernamentales. Además, fueron resueltos mil 523 recursos de revisión, en los que se logró un 91% de conformidad con las respuestas otorgadas por los sujetos obligados. *** En aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se impusieron 301 amonestaciones públicas y 132 multas a sujetos obligados que no cumplieron con sus responsabilidades. *** El IVAI formó a más de 15 mil personas (entre servidores públicos y ciudadanos) promoviendo el conocimiento sobre acceso a la información y protección de datos personales. Además, se implementaron herramientas innovadoras como el micrositio Integra2 y portales inclusivos para personas con discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes.

* * *

Parecían intocables y los mas aventurados sugerían la probabilidad de que fueran eliminados por grupos criminales antagónicos.

Lo cierto es que la banda conocida como "Los Pelones", con fuerte influencia en la sierra del Totonacapan, empieza a dar señales de vulnerabilidad.

En un operativo en el que participaron elementos de las policías ministeriales de Veracruz y de Puebla, fue capturado Reveriano Pérez Vega, conocido por los apodos de "El Pelón" o "El R-15", presunto líder de la banda de "Los Pelones", que lo mismo se dedicaba al secuestro y la extorsión, que competía en las contiendas electorales en los municipios de la sierra.

En documentos confidenciales que salieron a la luz pública, se supo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicaba como uno de sus principales blancos a un político del viejo PRI, convertido en militante de Morena: Reveriano Pérez Vega, a quien señalaban como "uno de los generadores de violencia en el norte de Veracruz".

Fue dos veces alcalde de Coxquihui y lidera el grupo conocido Los Pelones, al que le atribuyen el control criminal en los municipios de Coahuitlán, Filomeno Mata, Chumatlán, Mecatlán y Zozocolco.

Ese territorio, sin embargo, vio incrementada la violencia, debido a que se lo disputaban Los Pelones con organizaciones de alcance nacional, como Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Pacífico (CDP), los Zetas Vieja Escuela, la Fuerza Especial Grupo Sombra y el Cártel del Golfo (CDG).

El informe de la sedeña señalaba que Reveriano Pérez era uno de los 17 blancos principales a quien la inteligencia militar daba seguimiento, pues lo acusaba de "ordenar actividades delictivas, como trasiego de droga, armas e hidrocarburo; tráfico de inmigrantes, secuestros, extorsión y ejecuciones".

En enero de 2023, en el puerto de Veracruz, Fernando Pérez Vega, alias "El Pino", hermano de Reveriano, fue emboscado y ejecutado junto con su familia, cuando acudía a una reunión con los dirigentes del partido "Fuerza por México", aliado de Morena.

En junio de 2018, Reveriano Pérez publicó varios videos pidiendo apoyo para Morena, en las elecciones en que resultó electo como gobernador Cuitláhuac García y como presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2021, Claudia León Mejía, esposa de Reveriano Pérez, fue designada candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia (Morena, Verde y PT) a la alcaldía de Coxquihui, pero perdió.

En Coxquihui, Reveriano Pérez fue elegido alcalde en los periodos 2008-2010 y 2014-2016. Al final de su segundo mandato, el Congreso de Veracruz procesó un juicio político en su contra y lo desaforó. Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que llevara a su captura.

En mayo de 2019, se reportó su detención por robo de vehículos, evasión de presos y ultrajes a la autoridad, pero obtuvo su libertad unos días después porque los delitos no ameritaban prisión preventiva oficiosa.

Hasta agosto del 2024, Reveriano Pérez estaba identificado por la inteligencia En esta ocasión, "El Pelón", de 48 años, es señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado.

El caso se refiere a un asesinato ocurrido en Teziutlán, Puebla, por el que se inició el expediente 235/2022.

Su captura tuvo lugar este jueves, en cumplimiento a una orden de aprehensión. Una vez en poder de la policía, fue trasladado a instalaciones ministeriales para ser entregado a las autoridades de Puebla, donde un juez de control determinará su situación jurídica.

* * *

Epílogo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, tuvo el pasado miércoles su primera jornada de audiencias y un día después salió a aclarar que él no integra la Comisión Nacional de Encuestas de su partido, Morena. *** Es evidente que muchas de las personas que acudieron a él llevaban bajo su brazo la inscripción para competir por alguna alcaldía y asumían que con su "aval" sería más fácil conseguir la nominación. *** Morena está enfrentando las consecuencias de "abrir" su convocatoria. No todos guardan la disciplina que caracterizó a esa organización política en sus primeros años.

filivargas@gmail.com