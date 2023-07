La rebelión interna de MC

Columna: Maquiavelo

Julio 19, 2023, 07:21 a.m.

Dante Delgado mantuvo un control férreo sobre el Partido Movimiento Ciudadano mientras se mantenía de manera discreta como coordinador nacional de esa agrupación política que logro convertirse en la tercera fuerza nacional, superados solo por Morena y el PAN, dejando dentro del grupo de la chiquillada al PRI, tras un gran abolengo, pero se le ocurrió a su fundador brincar más alto y filtrar que podía ser el candidato presidencial y salió con toda su fuerza la rebelión de la infantería comandada por Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que tiene el control de los legisladores federales de MC y de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey que soñaba con ser el elegido porque así lo marcaban las encuestas.

¿En que irá a parar esta rebeldía partidista? no se sabe, pero el exgobernador de Veracruz conoce su juego y mientras sea el dueño de la baraja él sabrá que carta debe usar al final con los ases mantenidos bajo la manga para obtener los viejos sueños que había guardado en reposo durante cuatro largos sexenios.

Conoce los tiempos y las circunstancias y suele dar sorpresas, mientras se mantenga vigente en los medios de información.

Empatan las corcholatas

La última encuesta masiva realizada en casa por casa y con electores escogidos por números aleatorios señala que existe un aparente empate técnico entre los tres corcholatas de Morena la diferencia que existe entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, es de solo tres puntos, y cambia con los días en unas aparece el excanciller a la cabeza, en otras la exjefa de gobierno y en la última surgió el exsecretario de Gobernación.

Lo que indica que en las escasas cinco semanas que faltan para cerrar este proceso interno, se desconoce quién puede ser el ganador de la contienda, resulta todo un misterio y es acorde a lo manifestado por el presidente López Obrador, que los tres son sus hermanos y que no existe ninguna favorita como intentaron creer funcionarios estatales que ahora están preocupados por la negra historia de malos manejos de recursos oficiales y otras anomalías de intereses particulares que no soportarían una investigación en el caso que el nuevo presidente no llegara al que han apoyado con el dinero presupuestal.

La corcholata presidencial con los mejores antecedentes

De las corcholatas de Morena el que posee una mayor experiencia en el quehacer político es el zacatecano Ricardo Monreal, tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador de su estado y 26 años trabajando al lado del presidente López Obrador.

El senador zacatecano apegado a su realidad política anticipa con un solo propósito llegar a ser el candidato de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En confianza, no se explica el rencor enfermizo del gobernador Cuitláhuac García hacia su persona, si son tan diferentes es como si un peleador peso mosca se enfrentara a un campeón de los pesados.

¿Cómo le hizo la senadora Gálvez?

Cuantas gelatinas y tamales tuvo que vender la senadora Bertha Xóchitl Gálvez para acumular tantos recursos y tener las grandes empresas que tiene con contratos de miles de millones de pesos. Esa es la gran interrogante de la candidata de la mafia del poder.

La legisladora plurinominal contesta y dice que un chingo.

