Cancelan contrato de empresa que surtía vales de despensa al Congreso de Veracruz

El Congreso del Estado retiró a la empresa EDENRED MÉXICO S.A. de C.V. del padrón de proveedores del Legislativo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, informó que la decisión se tomó debido a un contrato firmado por la anterior LXVI Legislatura, mediante el cual la empresa recibió un pago de 10 millones 305 mil 900 pesos por la adquisición y recarga de monederos electrónicos de vales de despensa para los trabajadores del Congreso, monto que consideraron elevado.

"Ya quedó todo listo, la empresa que surtía aquí ya está desincorporada", declaró Bautista Hernández, quien también coordina la bancada de Morena.

El contrato original establecía un monto de 10 millones 249 mil 217.55 pesos para la entrega de apoyos en alimentos. Sin embargo, en lugar de proporcionar despensas en especie, la empresa distribuía unos 3 mil pesos a cada uno de los más de 700 empleados del Congreso para la adquisición de productos, lo que generó cuestionamientos sobre el gasto.

EMPRESA QUE SURTIÓ COMPUTADORAS YA SOLVENTÓ

Por otro lado, Bautista Hernández confirmó que la empresa PUBLICONTENIDOS KAPITEL S.A. DE C.V. solventó los señalamientos en su contra por presunto incumplimiento de contrato en la instalación de computadoras en el Congreso.

"Próximamente vamos a dar a conocer lo de la empresa KAPITEL, eso ya quedó resarcido el daño", indicó el legislador.

PUBLICONTENIDOS KAPITEL fue contratada en 2020 para la instalación de equipos de cómputo en las curules del pleno, con un pago de 7 millones de pesos. Bautista Hernández cuestionó el monto del contrato, al considerar que era elevado en comparación con el servicio prestado.

"Se encontraron estos detalles y pues no vamos a tolerar casi 7 millones de pesos. Y eso lo autorizó el Congreso. Fueron 50 tabletas, no pueden costar eso (...). Yo estoy de acuerdo hasta con 2 millones de pesos, pero 7 millones de pesos me parece muy exagerado", señaló el legislador en su momento.