Café Jarocho

Vandalismo a la memoria histórica en Veracruz

El reciente vandalismo al Tranvía del Recuerdo en el puerto de Veracruz es un llamado a la acción para todos los ciudadanos.

María del Pilar Ferreira Muñoz, presidenta de la asociación civil “Veracruz y su historia a través del tiempo”, dijo que el vandalismo no solo daña el patrimonio cultural, sino que también genera gastos innecesarios para las organizaciones que trabajan para preservarlo.

Es inaceptable que este sea el tercer incidente de vandalismo en el monumento, y es hora de que tomemos medidas para evitar futuros actos de destrucción.

El Tranvía del Recuerdo es un símbolo importante de nuestra identidad cultural y su preservación es fundamental para mantener viva la memoria colectiva.

Muerto el rey...

Los gobiernos salientes ya son un recuerdo. Para quienes formaron parte de ellos, todo pasó a la historia y pretenden escribirla pero en otra telenovela.

Algunos llevaban todo este año viendo en dónde desembarcar y al parecer ya empiezan a dejar caer sus anclas aguas abajo.

Otros se preguntan cuál será su destino, sobre todo los que no tejieron redes.

Es la historia de cada sexenio: unos se van y otros llegan, porque ya no se acostumbran a la medianía que mencionaba don Benito Juárez.

Y por cierto, hablando de Juárez, ya está casi terminada la restauración del inmueble donde vivió en la ciudad de Veracruz, en la esquina de Francisco I. Madero y Manuel Gutiérrez Zamora.

¿Vendrá el presidente de la república a inaugurar la apertura como museo? Quizá sí.

Víctimas del silencio

La violencia contra las mujeres sigue siendo un tema recurrente en la vida cotidiana y para muestra solo falta echarle un ojo a los hechos más recientes que se han dado durante las últimas fechas no solo en la conurbación sino también en el resto de la entidad, en la que la cultura de la denuncia debe irse acrecentando y fortaleciendo para castigar este tipo de crímenes que durante años han sido tan normalizados.

Raúl quien intentó abusar de una mujer en el fraccionamiento Las Vegas acabó sin una pierna luego de que Irving Acosta, un conocido atleta local le aventó su camioneta cuando escapaba, ¿pero qué pasa cuando las víctimas están en completa indefensión y los abusadores logran cometer su objetivo? Como la pequeña Natalia de tan solo 4 años de edad en Córdoba, víctima de una brutal golpiza y omisión de cuidados a manos de su padrastro y su madre, quienes si bien están tras las rejas, deja una sensación de boca terrible al saber del caso.

Una niña que no fue salvada por alguna celebridad de la televisión, en la que los propios medios y la sociedad en general decidieron no viralizar al no tener ese morboso toque de ‘justicia divina’ como en el caso de Raúl e Irving; una vida fue arrebatada así sin más y parece que pasará a ser solo otra cifra que se acumula en el silencio.