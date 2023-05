Niños migrantes peligran en frontera de México con EU

Niñas y niños migrantes en México se encuentran en peligro debido a la violencia, el abuso, la separación familiar y afectaciones graves a su salud física y mental, según advierte la CEO de Save the Children en México, Maripina Menéndez Carvajal.

La situación ha empeorado desde el anuncio del fin del Título 42, que ha llevado a más de 15 mil personas, incluyendo menores de edad, a las ciudades fronterizas de México, donde se encuentran durmiendo en las calles o en albergues saturados. La gran mayoría de estas familias migrantes están desesperadas y podrían arriesgar sus vidas intentando cruzar la frontera por puntos peligrosos como el desierto o el río Bravo.

La organización Save the Children en México ha compartido la historia de Pedro, un niño de ocho años de Honduras, quien espera que pronto se termine el Título 42 y el muro sea eliminado para que pueda seguir su camino sin ser considerado un delincuente. Mientras tanto, los padres no pueden explicarles a sus hijos por qué no pueden llegar a su destino después de un viaje tan largo.

La situación de los niños migrantes en México es desesperante, ya que han emprendido un largo viaje huyendo de la violencia o la pobreza en sus países de origen, lo que aumenta su ansiedad, miedo e incertidumbre.

Save the Children en México hizo un llamado al gobierno de México para que fortalezca los programas y las políticas que brinden atención y protección a la niñez y adolescencia migrante.

Es necesario reforzar las capacidades operativas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como crear los espacios físicos y entornos seguros y protectores para quienes requieran asistencia social y legal, atención psicosocial y acceso a los servicios de salud.