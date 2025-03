Hozier en México: fecha, precio de boletos y dónde comprarlos

Hozier, uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, estará en México este 2025; hace unas horas, se anunció que el intérprete de Take me to church y Someone New estará en nuestro país como parte de su gira Unreal Unearth Tour 2025.

¿Cuándo estará Hozier en México?

El Palacio de los Deportes será el escenario donde Hozier interprete sus grandes éxitos, incluidos temas como Too Sweet, que forma parte de su último disco Unreal Unearth, el cual da el nombre a su gira mundial.

Será el 14 de octubre a las 21:00 horas cuando la Ciudad de México recibirá a este cantante de origen irlandés, quien saltó a la fama entre los años 2014 y 2015 cuando su canción Take me to Church se colocó prácticamente en todas las listas de popularidad a nivel internacional.

Ahora bien; ¿cuánto costará ver a Hozier en México y cuándo inicia la venta de boletos? Lo primero que debes saber es que las entradas estarán a cargo de Ticketmaster, por lo que debes estar muy atento para no quedarte sin boletos.

Otro detalle importante es que sí habrá preventa; será el día 27 de marzo cuando los tarjetahabientes Banamex tendrán acceso preferente a la compra de entradas a través del sitio de Ticketmaster, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12 de la noche.

La venta al público en general estará abierta a partir del viernes 28 de marzo a las 11 de la mañana.

Aunque lamentamos decirte que por el momento no se sabe qué costo tendrán los boletos para el concierto de Hozier en México; sin embargo, calculando el costo de otras presentaciones en este escenario te recomendamos tener disponibles poco más de mil pesos en tu tarjeta bancaria.

Eso sí, dependiendo el lugar que elijas las entradas podrían salir en hasta tres mil pesos, así que has bien tus cuentas antes de que inicie la venta de boletos.

Junto con Hozier se presentará en el Palacio de los Deportes la banda Amble, originaria de Irlanda y formada por Ross McNerney, Oisin McCaffrey y Robbie Cunningham, cuyo estilo folk seguramente pondrá un toque único a este concierto.