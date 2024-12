Educación superior requiere mayor presupuesto, Universidades Benito Juárez no funcionan

En México, ha quedado demostrado que sólo a través de la educación de calidad, se podrán solucionar muchos de sus problemas, y en el caso de la educación superior no se le debe recortar ni regatear recursos, por el contrario se le debe aumentar, mencionó el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe.

En ese sentido, consideró que el presupuesto que se le da a las Universidades Benito Juárez, se le diera a las universidades e institutos tecnológicos del país ya existentes, habría más espacios para jóvenes, más laboratorios, más investigación y profesores más capacitados.

Si bien, ya hubo una aprobación del presupuesto, señaló que está en los diputados hacer ajustes en el transcurso del año, bajo ese contexto mencionó que es necesario un incremento real, que se maneje en términos reales cuando se ha dicho en las declaraciones que los incrementos serán reales, por arriba de la inflación y que se iba a respetar el salario de los trabajadores.

Señaló que en los últimos años los trabajadores universitarios han sido los más golpeados de todos los sectores.

"Estamos en condiciones muy difíciles porque los incrementos son muy bajos, la mayor parte de los últimos incrementos han sido por debajo de la inflación y eso viene deteriorando nuestro poder adquisitivo de nuestro salario", enfatizó.

Levet Gorozpe refirió que si bien es cierto entre el 1 y el 3 por ciento de los académicos de algunas instituciones de educación superior públicas pudieran tener percepciones importantes, la mayor parte de los maestros de asignatura le "tocan la puerta al salario mínimo".

Y ni que decir de los trabajadores administrativos, pues en muchos casos reciben salarios de "miseria".

Universidades Benito Juárez no funcionan

Para los integrantes de la CONTU, dijo, las Universidades Benito Juárez no sirvieron para nada, no han descollado, no tienen posibilidad de futuro y no se invierte ese dinero que se está desviando a otras instituciones de educación superior, a las universidades que están consolidadas, que tienen todo, la infraestructura, tienen laboratorios, tienen el conocimiento, el personal calificado para poder Impartir clases de nivel profesional.

“No es verdad que haya inclusión en la Universidad porque la obligatoriedad significa inclusión de todos los jóvenes que desean estudiar una carrera profesional, que no son todos los que están en una edad entre los 18 y 22 años, porque no todos quieren estudiar una carrera profesional y la gran mayoría no está alcanzando espacios en las universidades públicas”, agregó.

Sin embargo, consideró que las Universidades Benito Juárez tampoco son la solución, por lo que se debería optar por fortalecer a las universidades públicas ya existentes.