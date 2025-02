Morenistas en Orizaba dicen no a afiliación de Yunes Márquez

Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron en rueda de prensa su respaldo a la gobernadora Rocío Nahle García, en su posicionamiento a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido para que no permita la afiliación al partido del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez.

Indicaron que dicho personaje no representa ni sigue los postulados de este instituto político, que son no robar, no mentir y no traicionar.

"Los militantes y simpatizantes del Morena apoyamos lo dicho por nuestra gobernadora, en Morena nos reservamos el derecho de admisión y rechazamos contundentemente a cualquier personaje con este perfil", expresó Nancy Guerrero Martínez, delegada del partido en la zona.

Puntualizó que en Morena quien mandata es la base y el pueblo, por lo que esperan que la resolución de la Comisión les dé la razón.

Indicó que en un comunicado del pasado viernes, la Comisión de Honor y Justicia informó que se está analizando la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, privilegiando la responsabilidad que hay para que formen parte del partido personas que gocen de buena fama pública, practiquen la rendición de cuentas y eviten la calumnia y difamación y mantengan una actitud de respeto frente a sus compañeros y compañeras.

Por su parte, Juan Alberto Flores Luna señaló que se consideró importante dar esas posturas públicas, pero también decidieron enviar un oficio a la Comisión Nacional de Honor y Justicia para sumarse a ese llamado que hizo la gobernadora.

En dicho escrito, subrayó, destacan que el partido se fundamenta en principios morales que privilegian la honestidad, la congruencia y la lealtad del pueblo de México, por lo que rechazan cualquier acción que pudiera menoscavar estos principios.

"La posible incoporación del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez resulta incongruente con los ideales que nos rigen, pues su trayectoria política y filiación ideológica han estado tradicionalmente vinculados a grupos y prácticas que representan los antivalores que combatimos desde nuestra fundación", remarcó.

Flores Luna destacó que Morena no es un espacio para oportunistas y ese movimiento ha luchado contra el autoritarismo y malas prácticas, por lo que afiliar a personajes como el mencionado es una amenaza a la consolidación del instituto político.