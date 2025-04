Realizan reestructuración de red hidráulica en Misantla

Tras décadas de deficiencias en el suministro de agua potable, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ha emprendido una intervención a fondo en la cabecera municipal de Misantla. Jonatan Castillo Molina, titular de la oficina operadora, informó que los trabajos buscan eliminar viejas conexiones y líneas fantasmas que por años drenaron el sistema sin control, afectando el abastecimiento a los hogares.

"Encontramos verdaderos laberintos bajo tierra; hay calles donde existen hasta tres líneas de agua, algunas activas, otras inservibles, y ninguna fue cancelada correctamente, eso provocaba que el agua no llegara donde debía", explicó Castillo Molina durante un recorrido de supervisión.

Las labores se concentran en calles clave como Lerdo esquina con Comonfort, Pino Suárez en sus cruces con Alatriste, Rojas y Lerdo, Circuito Comonfort, 20 de enero, Las Cruces, Melchor Ocampo, entre otras zonas próximas al mercado municipal, cuadrillas de trabajadores han estado abriendo calles para registrar y retirar tuberías obsoletas que no figuraban en ningún plano oficial.

"Estamos atacando el centro con todo. Retiramos líneas innecesarias y concentramos el flujo en las nuevas, la prioridad no es la rapidez, sino hacerlo bien para garantizar agua a los hogares", insistió el titular de la CAEV.

Ante los cierres parciales de calles y el ruido de maquinaria, la CAEV pidió comprensión a la ciudadanía, recordando que las molestias actuales traerán beneficios duraderos: "Pedimos que vean más allá de la zanja; el agua no es un lujo, es una necesidad básica, y estamos trabajando para que fluya con dignidad y constancia", afirmó Castillo Molina.

El proyecto incluye también la actualización de los ciclos y horarios de tandeo, los cuales serán notificados oportunamente por medios oficiales y redes sociales, cada tramo intervenido pasará por pruebas hidráulicas antes de avanzar a la siguiente etapa, garantizando resultados efectivos.

"No hablamos de fechas exactas porque esto no es maquillaje urbano, estamos resolviendo décadas de improvisación y no dejaremos una sola calle sin comprobar que el agua llegue correctamente", subrayó.

Con esta reestructuración integral, Misantla se encamina a un manejo más eficiente y justo del agua potable, en beneficio no solo de la generación actual, sino también de las futuras, la CAEV invitó a la ciudadanía a colaborar reportando fugas o irregularidades para fortalecer el esfuerzo colectivo: "El agua es de todos, y todos merecen tenerla".