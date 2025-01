En Orizaba, rechazan postulación de empresarios para candidaturas a alcaldías

Integrantes del Frente de Acción Revolucionaria (FAR) adheridos al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) criticaron el que en el municipio de Orizaba tal parece que se pretende que el candidato a la alcaldía sea un empresario, lo que representaría que no se respetan los estatutos.

"El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía que había que separar el poder económico del político, pero en Orizaba y la zona esas palabras no son escuchadas y son los mismos empresarios convertidos en políticos los que se siguen disputando el poder" apuntó Gaudencio Brito Flores, representante del FAR.

Indicó que lo que se exige es que se cumpla con la convocatoria y los documentos básicos de Morena, en donde se establece claramente que asamblea es el único órgano facultado de donde debe salir el candidato, ya sea hombre o mujer, pero eso no se está cumpliendo en este municipio ni en ningún otro el país.

Destacó que la convocatoria, en su artículo cuarto, dice que quienes aspiren a un cargo público deben tener un historial de lucha social, pero de los que se mencionan como posibles candidatos no se ve que cumplan con ese requisito.

Resaltó que el historial de lucha social está del lado de los trabajadores, pues son los hombres y mujeres que salen de sus casas todos los días a buscar el sustento de sus familias los que tienen ese historial.

Señaló que es una gran mentira que en esta ciudad haya un auge económico, ya que todo ese dinero que entra por vía del turismo se le queda a un puñado de empresarios, por lo que ni un solo peso llega a los bolsillos de los ciudadanos.

"Si la dirigencia estatal y nacional respetaran los estatutos, sería la asamblea la que mandate quién va de candidato o candidata para Orizaba", apuntó.

Brito Flores indicó que al alza la voz buscan que se siente un precedente para que no se violente la ley máxima del partido Morena y algunos dirigentes beneficien a los empresarios que quieren seguir mandando en Orizaba.

Puntualizó que no están en contra del partido, pues los integrantes del FAR darían su vida por defender a la Cuarta Transformación, pero sí exigen que se respeten los estatutos.