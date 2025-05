Educación en México, en retroceso; siguen las carencias

La educación en México vive un franco retroceso ya que el país no está siendo competitivo en comparación con otros como Finlandia, en donde se prioriza el tema educativo, admitió el jefe de sector de Escuelas Secundarias Generales, Herminio Núñez Espinoza.

"Ellos ven la educación no como nosotros; aquí no le damos la importancia a la educación y el mismo sistema político mexicano ha dado lugar a que el maestro no le tenga amor a su carrera, a su trabajo", dijo.

Un ejemplo, dijo, se tiene con la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinoza, ya que ha sido maestra de telesecundaria pero no tiene la misma visión que tienen aquellos que estudiaron en una normal, y lo único que está haciendo es "acomodar a los amigos".

"Los padres de familia le echan la culpa a los maestros, pero no somos los maestros, pero sí tenemos culpa porque hay maestros que no se ponen la camiseta".

También te puede interesar... Rocío Nahle reconoce a más de 3 mil maestros de Veracruz, por años de servicio

El docente subrayó que hoy los cuestionamientos van en aumento por parte de los padres de familia, quienes ven que sus hijos ya no reciben clases de matemáticas y español, así como otras asignaturas que antes eran importantes.

El maestro normalista destacó que la reforma educativa que dejó el expresidente Enrique Peña Nieto es la Nueva Escuela Mexicana, la cual es una reforma que tiene muchos ángulos negativos.

Agregó que con el cambio de gobierno, cuando se dejó la política neoliberal y entró Morena, se sigue teniendo confianza de que haya un cambio, pero un cambio en la educación no se ve de un año a otro.