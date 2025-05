Madres buscadoras en Veracruz enfrentan violencia, amenazas y abandono

Para las madres buscadoras de personas no localizadas, los retos siguen siendo infinitos en esta triste realidad que se enfrentan ante la desaparición de un hijo o una hija; es peor aún cuando además de ser revictimizadas, perseguidas, amenazadas y asesinadas.

"Muchas compañeras han sido asesinadas han sido desaparecidas y posteriormente localizadas incluso en fosas clandestinas y es lamentable que todavía por buscar un hijo o una hija tengamos que pasar por la misma situación que ellos desafortunadamente yo he visto madres morir de manera violenta también he visto madres que se han ido en este camino de este mundo por dolor por tristeza por enfermedad pero todas de alguna manera siempre se llevan en su corazón a su hijo o hija que no tuvieron la fortuna de localizarlo mucho menos de saber dónde está", afirmó la directora del Colectivo Familias Desaparecidos en la zona Orizaba-Córdoba (FDOC), Araceli Salcedo Jiménez.

Admitió que la situación se ha acrecentado tanto en el país como ha ocurrido con sus compañeras de Guadalajara, Guanajuato, Sinaloa de Morelos y recientemente en Veracruz se vivió con un padre buscador de Poza Rica de un colectivo, un grupo armado lo asesinó además de otro padre buscador que fue desaparecido incluyendo a otra chica buscadora lo cual resulta ser terrible.

"No es la primera vez que somos señaladas por gente o por autoridades un sinfín de situaciones que hemos vivido pero la resiliencia de una madre no tiene límites y ahí ahí seguiremos. Yo siempre he dicho que las madres buscadoras existimos resistimos y persistimos y seguiremos adelante".

Subrayó que de manera oficial existen más de 120 mil personas reportadas como desaparecidas, pero la cifra es mayor ante el sub-registro que se tiene debido a que existen muchas madres y padres buscadores que por temor no se atreven a denunciar.

Cabe recordar que Araceli Salcedo Jiménez desde hace casi 13 años inició su lucha por la búsqueda de su hija Fernanda Rubí Salcedo Jiménez desaparecida el 7 de septiembre del 2012 a la edad de 21 años en la ciudad de Orizaba, siendo 13 años que ha tocado fondo de tanta tristeza y dolor y en donde desafortunadamente los años pegan y las enfermedades también han llegado pero lo único que no se desgasta es el amor por su hija por lo que sigue adelante.

Por cuanto hace a la prospección que se está realizando en un terreno que por seguridad no se revela su ubicación, manifestó que llevan más de mes y medio siendo una actividad que realizan de manera diaria culminando aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde para hacer limpieza en donde la maleza rebasa más de 2 metros, acciones de limpieza titánicas que desgastan físicamente a todos los integrantes del Colectivo, pero cuando se dan con los puntos positivos al ver que se logra una nueva recuperación como se recuperó hace unos días representa un gran fortalecimiento además de fe y esperanza.

"Tal vez no es mi hija pero es el hijo de alguna de mis compañeras pero por medio de la identificación alguien podrá regresar a casa de una manera digna y una familia tendrá un poco de paz", concluyó.