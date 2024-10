Diócesis de Orizaba ve con buenos ojos los cambios policiales en el municipio

Tras los cambios policiales que hizo el ayuntamiento de Orizaba; el Obispo de la Diócesis de Orizaba, monseñor Eduardo Cervantes Merino señaló que todo cambios son positivos y resalta la preocupación que tiene el Gobierno Municipal para garantizar la seguridad que existe y que otros municipios quisieran tener.

"Me parece que todo lo que busca el municipio, Orizaba al menos, sí busca estos espacios de modo que tengamos seguridad los que andamos viviendo en el territorio, a mí me gustaría que fuera de toda la Diócesis y que eso se implementará ese empeño ese gusto esa revisión constante en la comunidad a mí me parece que tiene esa intención".

El líder de la iglesia católica en Orizaba y la región de Las Altas Montañas, vio con buenos ojos el orden que implementa en materia vial, la limpieza, el orden público, la iluminación, sus parques y jardines, pero sobre todo en la seguridad.

"Por eso yo creo que todo lo que sea para mejorar siempre será algo positivo para todos nosotros".

MARCHA POR LA PAZ

A propósito de la marcha que se habrá de realizar este sábado en punto de las 3 de la tarde por parte de los integrantes de La Iglesia Unida del Centro de Veracruz por la paz y la libertad, el Obispo de la Diócesis de Orizaba dijo que es importante la unión para la construcción de la paz.

"Me parece que todo lo que sea manifestar es decir, hacerse presente de una forma no violenta es lo mejor, y si nuestros hermanos de las diferentes confesiones lo hacen, bendito sea Dios nunca es de más hacer esto y ojalá que todos nos uniéramos no solo para manifestarnos, sino para trabajar más unidos en la construcción de la paz".

Es decir -dijo- la construcción de la paz es algo que viene de Dios pero brota también de una sana relación fraterna y la construcción de la paz significa ir todos descubriéndonos como personas como hijos de Dios en los valores humanos y cristianos y trabajar por la parte fundamental el respeto la dignidad del otro para que venga la justicia.

"Y la justicia no es solamente la aplicación de la ley cuando se comete un delito sino que se le dé a cada quien lo que le corresponde para su desarrollo, su crecimiento, su fortalecimiento y esto tampoco es así como cuando nos cae la lluvia sino es todo un proceso de Educación un proceso de formación que nace en la familia que se fortalece por las relaciones humanas entre esposos el cariño y la cercanía con los hijos".

De tal forma que, la escuela tiene más que función ideológica cómo se va haciendo tendencia cada vez más al plantear ideologías más que formación humana, "necesitamos formarnos como seres humanos en la escuela y en todos los procesos tiene que ayudar por eso es educación integral la que se proclama en la fe católica a que la persona desarrolle integralmente de tal manera que todo esto vaya fortaleciendo y vaya formando para tener un camino y entender que la violencia, la agresión no es el camino".

Por último, el sacerdote dijo que siempre hay conductas desordenadas y es donde se debe de actuar en la aplicación de la ley y es lo que tiene que haber un estado auténtico de derecho.