Marcelo Ebrard encabeza el Sorteo Superior No. 2842; estos fueron los números ganadores

Para fortalecer la economía nacional, impulsar el valor de los productos mexicanos y reconocer que "Lo hecho en México está bien hecho", la Secretaría de Economía y Lotería Nacional celebraron el Sorteo Superior No. 2842, que lleva el sello de la campaña nacional "Hecho en México" y que es parte del Plan México que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El sorteo estuvo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quienes coincidieron en sumar esfuerzos para lograr mayor impacto de la marca "Hecho en México".

Orgullo nacional

En este acto, el secretario, Marcelo Ebrard, puntualizó que "Hecho en México" es la base del Plan México, que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, se está llevando a cabo como parte de la organización y estrategia interna nacional para afrontar la incertidumbre económica internacional.

El secretario señaló que en el país prevalecía una visión que relegaba a México a un papel secundario, lo que derivó en un rezago económico y productivo, convirtiéndolo en consumidor dependiente. Sin embargo, el principio del Plan México propone una nueva perspectiva, basada en el potencial productivo del país, con el objetivo de dejar de ser simples ensambladores o compradores en el mercado global, para fomentar la innovación, impulsar la producción nacional y fortalecer a las pequeñas empresas y cadenas productivas.

Al afirmar que el compromiso del Gobierno de México es apoyar a los nuevos talentos para lograr resultados notables, el titular de Economía añadió que "´Hecho en México´ representa que la piedra angular es la confianza en nosotros mismos y no vamos a tener ningún rol secundario, la fuerza en nuestra posición internacional y nuestros objetivos está dado por esa piedra angular".

En su intervención, la directora Olivia Salomón reconoció el enfoque estratégico del secretario Ebrard, alineado con el impulso a la prosperidad compartida que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, expresó su agradecimiento por el apoyo que permitió llevar a cabo un sorteo foráneo en la sede de la Secretaría de Economía, reafirmando así la confianza del Gobierno de México y sus instituciones en el talento, la capacidad y la fuerza emprendedora del pueblo.

La titular de Lotería Nacional expuso que el sorteo tiene el propósito de difundir y posicionar el programa "Hecho en México", como referente de la industria moderna y con alcance global.

"Significa apostar por el talento nacional, por la integración de contenido local, por cadenas productivas más fuertes, por empleos formales y bien remunerados", dijo.

Al recordar que esta visión es parte de un modelo económico y un proyecto de nación que lidera la presidenta Sheinbaum a favor de la redignificación y competitividad de los productos nacionales, Olivia Salomón sostuvo que "en este momento histórico, la Lotería Nacional y la Secretaría de Economía unen esfuerzos para decirlo con claridad y con convicción: el orgullo de producir en México es también el orgullo de creer en México".

En este marco, se entregaron distintivos de "Hecho en México" a las marcas Cemento Moctezuma, Atún Dolores, Cooperativa Pascual y Grupo Modelo, empresas orgullosamente mexicanas que apoyan el desarrollo económico del país.

Los resultados del sorteo

Previo al grito del Premio Mayor, la directora general dio a conocer que la Lotería Nacional es una institución del pueblo y siguiendo la línea de la primera presidenta de: "menos escritorio y más territorio", se encuentra en una nueva etapa de llevar los sorteos fuera de sus instalaciones tradicionales.

El Sorteo Superior No. 2842 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 10308, la primera serie fue colocada para su venta en Hermosillo, Sonora, la segunda serie se dispuso para su venta en Ciudad de México. El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 34088, la primera serie se dispuso para su venta en Aguascalientes, Aguascalientes, la segunda serie fue colocada para su venta en medios electrónicos.

Los reintegros correspondieron a los números 8 y 8.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://n9.cl/ta4c1e

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=yoIQzIe9Sqw