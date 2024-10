Juan Manuel Diez Francos confirma cambios al frente de la Policía Municipal de Orizaba

Tras haberle entregado un reconocimiento a la labor que durante tres años realizó el Capitán de Navío de la Marina Armada de México, Plácido Andrés Rodríguez Domínguez al frente de la Policía Municipal de Orizaba, de manera formal se anunció su relevo debido a una nueva asignación por parte de la SEMAR de México, el cual estará llevando a cabo una nueva encomienda en Tampico, Tamaulipas, así lo confirmó el Presidente Municipal, Juan Manuel Diez Francos.

Así mismo hizo extensivo su agradecimiento al Capitán Plácido Andrés y dejó en claro que es un hombre honesto que le dio mucho a Orizaba sin recibir pago alguno.

Recordó que el Mando Policiaco fue elegido por la confianza y por los buenos resultados que venía dando a la Ciudad, además por la propia aceptación de los mismos Policías Municipales de Orizaba, hacia el tener como superior a un Marino. De tal suerte que la administración municipal qué preside desea que los responsables de la seguridad en la Ciudad de Orizaba sean Marinos para que "los malos" no se metan en la Pluviosilla.

Diez Francos aseguró que, lo único que tiene es un agradecimiento profundo hacia la Marina ya que estarán recibiendo el Premio Calea, que otorgan los sheriffs de Estados Unidos de Norteamérica.

Juan Manuel Diez subrayó que gracias a este buen desempeño, Orizaba se encuentra a años luz en comparación con la seguridad de Córdoba, Xalapa y Coatzacoalcos.

"Estamos a años luz en seguridad con Córdoba, a años luz en seguridad de Xalapa y años luz de la ciudad de Coatzacoalcos, per cápita completamente diferenciados, seguimos siendo una ciudad tranquila no sin el hecho de que pueda pasar algo, no estamos exentos".