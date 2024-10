Pastores evangélicos convocan a marcha por la paz en Orizaba

Con el firme propósito de ofrecer Paz a través del evangelio de Cristo, la Iglesia Unida de la Zona Centro del Estado de Veracruz, conformada por 24 ministerios o iglesias cristianas convocan a una Marcha denominada "Por la Paz" a realizarse mañana sábado 26 de octubre, la cual partirá del Poliforum Mier y Pesado hasta concluir en la Alameda Francisco Gabilondo Soler Cri Cri.

El director de este proyecto, Carlos Hernández Aburto, detalló que la marcha partirá en punto de las 3 de la tarde y circulara sobre la Calle Real, iniciando sobre la Avenida Oriente 6 y siguiendo por Poniente 7, para después subir en Sur 10 y llegar a La Alameda.

"Reiteramos nuestra invitación invitamos a nuestra sociedad orizabeña y a todo el valle de Orizaba a los municipios circunvecinos y a toda la comunidad cristiana especialmente a la comunidad cristiana que nos acompaña en este sábado 26 de octubre ya pasado mañana 3 de la tarde es la salida, estamos pidiéndoles que si pueden llegar una hora antes para la formación, para algunas indicaciones y bueno va a ser una reunión en la que esperemos que la clima nos ayude y podamos salir a manifestar la paz".

El pastor, dejó en claro que no están pidiendo paz al Gobierno o a las instituciones humanas, sino más bien están ofreciendo la paz a través de Jesucristo, "Es esa paz que no es perecedera, es una paz eterna, es una vida eterna y como iglesia no le estamos pidiendo al gobierno dennos paz, dennos paz, le estamos ofreciendo una paz a través del evangelio de Cristo, la escritura dice que Jesucristo es el Príncipe de Paz, el único que le puede dar paz interior al hombre Jesús entonces convocamos para este sábado 26, en punto 3 de la tarde una hora antes para la formación".

En esta marcha que tendrá una duración de cerca de una hora y media estarán participando las iglesias cristianas de los municipios de Orizaba, Zongolica, Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Córdoba, Río Blanco, Nogales, Mariano Escobedo y Santa Ana Atzacan.