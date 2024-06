"Campaña contra Rocío Nahle hizo dudar a líderes de la 4T, no habrá venganza": AMLO | VIDEO

"Pese a guerra sucia no pudieron 'chorear' a los veracruzanos", señaló AMLO





El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que "quienes se sentían dueños de Veracruz" llevaron a cabo una campaña de desinformación contra la gobernadora electa, Rocío Nahle, generando dudas incluso entre los dirigentes del movimiento de la Cuarta Transformación respecto a su triunfo en las elecciones.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó el éxito electoral de Nahle, su ex secretaria de Energía, y subrayó que los veracruzanos no fueron manipulados.

"Me da mucho gusto lo que hicieron mis paisanos veracruzanos porque llegaba la preocupación hasta a los mismos dirigentes del Movimiento de Transformación. Cuando me encontraba yo algunos 'está muy difícil Veracruz', yo no opinaba", señaló López Obrador.

El presidente sostuvo que en Veracruz se replicó la tendencia de apoyo al movimiento que se observó a nivel nacional en las elecciones del 2 de junio.

"Quiero aprovechar para decir que felicito a mis paisanos, a mis paisanas, por la decisión que tomaron de elegir a Rocío Nahle. Es algo importantísimo, es lo mismo que pasó a nivel nacional", dijo.

López Obrador consideró que el triunfo de Nahle es una muestra de la conciencia política del pueblo veracruzano. "Hubiese sido, de veras, muy lamentable el que regresara la corrupción. Felicito al pueblo de Veracruz porque siempre ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto y ahora lo demostró de nuevo, no se deja chorear", añadió.

NO HABRÁ VENGANZA

Frente a las acusaciones de corrupción contra Nahle y su familia, el presidente las desestimó, atribuyéndolas a una campaña organizada por "quienes se sentían dueños de Veracruz", refiriéndose a la familia Yunes.

"Es que hubo una campaña increíble, de reparto de dinero, acusando a Rocío de corrupción, de todo, pero no solo en Veracruz, a nivel nacional y es un grupo que se sentían los dueños de Veracruz", afirmó.

A pesar de esto, López Obrador negó la posibilidad de tomar acciones legales contra los Yunes. "Yo no puedo contestar eso. Hay investigaciones en la Fiscalía de tiempo atrás, pero no es mi fuerte la venganza, yo creo que ayuda mucho, es como el caso de la justicia, lo que hablábamos, la no repetición, no solo castigar, sino que no se vuelva a repetir, prevenir", dijo.

El presidente también señaló que Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, estuvo involucrado en la campaña contra Nahle, similar a lo que ocurrió con Eva Cadena, exdiputada local, quien fue grabada recibiendo dinero.

López Obrador aludió a que dicho escándalo fue orquestado por Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz.

"En Veracruz hicieron un convenio con el que estaba de gobernador, que no quiero ni siquiera mencionarlo, cuyo nombre es preferible olvidar. Hacen un convenio de publicidad, dinero pues y empieza una campaña en El Universal", explicó.

El mandatario también criticó a medios como Televisa y El Universal por su papel en la campaña contra Rocío Nahle.

"De la prensa quien más se lanzó contra Rocío fue El Universal y de los medios electrónicos Televisa, increíble. Reportajes especiales, por eso me da mucho gusto, pero, sobre todo, por mis paisanos porque no se dejaron jugar el dedo en la boca y eso les va a ayudar porque Rocío va a ser una muy buena gobernadora", concluyó.