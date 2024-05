Se dice que...

La marihuana le da más votos a Máynez

La iniciativa de legalizar la marihuana en México que presentará el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, traería importantes beneficios a los 10 millones de mexicanos que la consumen porque ayudará en gran parte a combatir el narcotráfico en el país.

También el presidente norteamericano Joe Biden la propuso y ya fue aprobada por la Agencia de narcotráfico (DEA). La marihuana es una de las drogas ilegales más consumidas en México. En los Estados Unidos superó al número de personas que consumen alcohol diario.

Su regularización podría privar a los poderosos cárteles de la droga de una importante fuente de ingresos, aunado a que reduce sensiblemente la violencia del narcotráfico. La legalización del cannabis sería un tema político muy relevante. Por lo pronto le va a otorgar un elevado número de votos al candidato de MC.

La legalización del uso de esta planta permitiría un uso y más controlado con fines medicinales. El cannabis tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antiemético que ayudaría a muchos enfermos con variados males lo cual apoyaría la meta del presidente de México que exista el mejor sistema de salud del mundo.

Lo más probable es que esta propuesta del candidato Álvarez Máynez le va a traer un elevado número de votos. Si se lo dan los adictos a esta droga terminaría el dos de junio en un lugar muy importante dentro de los aspirantes presidenciales. Estoy seguro que nunca pensó Dante Delgado que la marihuana le iba dar más votos a su partido que todos sus programas.

Notable cambio de los periodistas opositores

Como si se hubieran puesto de acuerdo un buen número de periodistas aliados de los opositores y críticos al presidente López Obrador cambiaron de manera notable y se vuelcan en elogios reconociendo todo lo realizado para que el país se colocara como una de los países con mayor desarrollo y una economía de gran solidez.

Esto causó severas molestias entre la clase política que había invertido sumas millonarias para desprestigiar a la cuarta transformación. Se desconoce si los dueños de estos medios tomaron la decisión al conformar que continuará Morena en el poder.

Las encuestas de los periódicos El Universal y Reforma coinciden en las cifras de 20 puntos a favor de Claudia Sheinbaum y el estancamiento de Xóchitl Gálvez.

Se podría dar el caso de tsunami electoral del 2018 y la candidata presidencial arrastrara a los aspirantes a gobernadores y futuros legisladores.

Las ilusiones nacen y mueren

No hubo un solo candidato-a durante el cierre de sus campañas que no asegurara que iba a ganar, no importaban que las encuestas que no le daban ninguna posibilidad, lo importante era que podía ocurrir un milagro que los votantes a último momento se inclinaran por dicho aspirante.

El voto oculto, el sufragio de los jóvenes que por primera vez iban a las urnas, el voto diferenciado que se maneja en los estados, lo trascendente era la esperanza y los sueños que tienen todos los seres humanos.

Nadie se rinde y las ilusiones del triunfo siempre estarán presentes y esas ilusiones que alientan son como las nubes que navegan en el viento, ellas nacen en el aire y mueren en el aire.

Las ilusiones constituyen la única cosa que nos ayuda a vivir, por ello, debemos respetarlas, sobre todo en los anhelos que tienen los candidatos de cualquier partido como si se tratara de nosotros mismos.