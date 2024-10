Sí les van a revisar hasta los calcetines a Cuitláhuac y a Gómez Cazarín

¡Ay papantla, tus hijos vuelan! Y es que en Veracruz ya se armó la rebambaramba política.

Se veía venir desde hace rato, pero ahora sí parece que van a revisar con lupa las cuentas de don Cuitláhuac García y del mero mero Juan Javier Gómez Cazarín, alias “El Carón”.

Ya saben, como dice la raza: “sobre aviso no hay engaño”. El chisme está de a peso y, como decimos por estos lares, más vale que se amarren bien los calzones porque lo que se viene no es cualquier cosa.

Resulta que el mismísimo Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa y próximo secretario de Gobierno, ya soltó la sopa y dejó claro que las mesas de trabajo entre el Gobierno entrante y el saliente ya están en marcha.

“Ay papá, ya empezó el revoleo”, dicen en los pasillos. Y es que en noviembre arranca oficialmente la entrega-recepción, y tendrán un mes para revisar todos los papeles, pero –y aquí está lo bueno– ¡un añote completo para hacer comentarios adicionales! Vamos, que tienen tiempo de sobra para encontrar lo que, según los que saben, huele medio raro.

Ahued, que no es ningún novato en estos asuntos, anda muy confiado en que van a entregar todo bien “peinadito y perfumado”, pero tampoco se anda con cuentos.

Dice que sí, que confía en que se entregarán cuentas claras, pero como buen jarocho que es, agrega: “Yo creo que sí, pero hay que revisarlo”. Porque en este terreno, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Lo que viene es que el nuevo gobierno, con Rocío Nahle a la cabeza, tendrá la chamba de ajustar todo para que cuadren las cuentas. Y no sólo las cuentas, sino también la reforma al Poder Judicial, que ahí también hay tela de dónde cortar.

PERO ESPÉRATE TANTITO, QUE AQUÍ VIENE LO BUENO

También dice la raza que el señor de Tatahuicapan Esteban Bautista Hernández, diputado local y próximo presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ya trae la calculadora bien afilada para revisar las cuentas de Gómez Cazarín. Sí, mi gente, “El Carón”, el mero jefe del Congreso veracruzano durante seis años, ahora tendrá que rendir cuentas.

Y es que, aunque Gómez Cazarín anda muy valentón en las redes sociales diciendo que “para los que les gusta amarrar navajas, les comento que van por el camino equivocado”, lo cierto es que le van a revisar hasta los chicles.

Esteban Bautista no se anda con cuentos ni con “negociaciones en lo oscurito” –dijo él mismo–, y ya anunció que un equipo profesional va a auditar el Congreso de arriba a abajo.

“Porque así debe de ser”, remató. Y claro, cuando hay dinero de por medio, más vale que todo cuadre. Bautista dejó claro que cada peso va a ser revisado y, dependiendo de lo que se encuentre, pues se procederá conforme a la ley.

Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque si encuentran algún huequito en las cuentas, más de uno va a empezar a sudar frío.

PERO, ¿Y QUÉ DICE CAZARÍN CARÓN?

Bueno, don Gómez Cazarín, que durante seis años fue el rey del Congreso, anda como el clásico compadre que sabe que le van a revisar la cartera, pero que aún así lanza bravatas.

Se echó su valentonada en redes, pero la verdad es que la cosa está en serio. Y no sólo por lo que se pueda encontrar, sino porque la gente ya está harta de que los políticos anden paseándose con los bolsillos llenos mientras los demás tienen que bailar con la más fea.

¿Y QUÉ VA A PASAR CON CUITLÁHUAC?

Pues el panorama no es muy diferente. Dicen que, aunque las revisiones pueden ser mero trámite, hay quienes no descartan que don Cuitláhuac también tenga que rendir cuentas si es que los números no cuadran.

Al final, lo que se viene no es cualquier cosa: un nuevo gobierno, una nueva legislatura y, con suerte, un poquito más de transparencia. Ojalá que no sea solo un trámite administrativo y que, si hay algo turbio, pues que se proceda como debe ser.

Ahora bien, no falta quien diga que todo esto es puro show, que nomás es para “asustar con el petate del muerto” y que, en realidad, nada va a pasar.

Pero, como dice la abuela: “Cuando el río suena, es porque agua lleva”. Y con tanta auditoría y revisión, a más de uno le van a temblar las corvas. Así que más les vale a don Cuitláhuac y al Gómez Cazarín tener todo en orden porque, si no, hasta los guajolotes van a salir volando.