Castagné en la lona. Patadas de ahogado

Alguien debería decirle al empresario Arturo Castagné Couturier, que ya se terminó la campaña electoral de Veracruz.

Y es que en su momento andaba muy valiente emprendiendo una sanguinaria, ofensiva e indigna campaña sucia contra la hoy gobernadora electa. Y fue a hacer “carrusel” en los medios de comunicación a la Ciudad de México con proyección nacional, despotricó en redes sociales, una y otra vez, su misma presunta bandera anticorrupción, para ahora decir que ya no “quiere queso” pero que son sus “seguidores” los que le piden ya no seguir regando bazofia.

Luego de su tira tira, al ver que se quedó solo como un “Patiño” se victimizó a más no poder y ahora pretende hacer lo mismo.

Pero sigue sin ver que la elección terminó el 2 de junio, y que la transición de poderes se oficializa el 1 de diciembre, y que su destino inmediato son los tribunales a donde deberá comparecer para enfrentar la demanda civil interpuesta por la gobernadora electa y su representación jurídica, en el juzgado sexto de primera instancia, con el reclamo de una indemnización por daño moral por más de 13 millones de pesos.

El objetivo de la gobernadora electa es enfrentar en las instancias judiciales las calumnias y demostrar que fueron falsas estas acusaciones en su contra por parte de quien armó un todo un circo.

Y es que en su momento Nahle lo hizo con escritura en la mano, refutando cada una de sus difamaciones, primero en un solo programa de noticias, el de Joaquín López Dóriga, y a la par, en la Secretaría de la Función Pública, SFP.

Fue desde el 24 de septiembre con la documentación sobre sus propiedades, estados de cuenta bancarios y recibos de su salario, que la mandataria electa dio cumplimiento a lo requerido por la SFP, bajo el expediente DGIFA/DI-C/SENER/27/2024 y fundamentó la información real sobre sus bienes, contrario a los dichos calumniosos de Castagné, en su obsesionada cruzada en contra de la entonces candidata de Morena a la gubernatura.

Parece que al seudo empresario le entró el nerviosismo cuando en su cuenta de X este 15 de octubre por la noche redactó:

“Hoy recibí varios mensajes y llamadas de amigos, conocidos y familiares sugiriéndome dejar de escribir y publicar sobre la política en Veracruz y sobre la Gobernadora electa @rocionahle.

Lo estoy valorando, seguramente están en lo correcto, lo que pude y tenía que hacer está hecho, denuncié públicamente actos de corrupción, presenté las denuncias junto con las pruebas ante las instancias correspondientes @FGRMexico, @FGE_Veracruz y el organismo electoral del estado, @ople_Ver.”

Ahora resulta que siente que la “virgen le habla” pero no menciona sus cuentas pendientes en los juzgados, donde no solo deberá enfrentar las consecuencias de su libertinaje verborreico, sino también las coincidentes denuncias interpuestas también por sus hermanas y su ex cónyuge. Quienes lo acusan por ser un violentador y quien seguramente no se salvará de ir a la lista de violentadores, donde quedará reducido a que ninguna mujer pueda sufrir vejaciones de su parte.

Tampoco menciona que no acudió a la cita a pesar del emplazamiento del que fue objeto. Y que no enfrenta como debe hacerlo en los tribunales, una o las denuncias que tenga en su contra.

Alguien, es necesario, deberá decirle que esa es la tarea que tiene enfrente, y no andarse escudando en supuestas recomendaciones de sus “bots” para ya no escribir de política ni de la gobernara electa, pues después del 2 de junio tal como anunció, fue precisamente por la vía civil, que la víctima real acudió a demandarlo por acoso, difamación, daño moral, agresión y violencia.

Y sin aspavientos, ni protagonismos, el tema se fue a los tribunales, donde con prudencia y de manera concisa, se apercibe a los mandatos judiciales, contrario a la actitud siempre bronca, ofensiva y ruin de este personaje.

En otra parte de su desquiciante texto, el seudo empresario señala:

“@rocionahle todos los días nos recuerda que el pueblo le otorgó el poder absoluto, claro tendrá el control del Congreso del Estado, de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, no existirá cosa que no pueda hacer, nada ni nadie la detendrá y ahí conoceremos a la verdadera “GOBERNADORA”.

Y es que más bien Castagné ya debe sentir la lumbre cerca por la denuncia presentada ante el tribunal, por no asistir a las audiencias que iniciaron para desahogar dicho proceso y a donde debe ir, lejos de seguirse victimizando y querer lanzar patadas de ahogado, que, a estas alturas ya no le quedan, ya está fuera de tiempo.