¿Por qué el hijo de Rafa Márquez se retiró del futbol a los 22 años?

Santiago Márquez Lavat, hijo del histórico futbolista mexicano Rafael Márquez, anunció su retiro del futbol profesional a sus 22 años.

El anuncio del hoy exjugador de equipos como Atlas y Necaxa sorprendió a más de uno este día, explicando también las razones que lo llevaron a tomar esta decisión a tan corta edad.

¿Qué hizo el hijo de Rafa Márquez?

En un extenso comunicado en sus redes sociales, Santiago Márquez reveló que fue tras varios días de reflexión y de hablar con sus padres, Rafa Márquez y Adriana Lavat, que tomó finalmente la decisión de colgar los botines.

"Después de mucho pensar, de hablar con mi familia y de mucha conciencia hoy decido despedirme del fútbol. Llevo unos cuantos meses pensando en esta difícil decisión y creo que lo mejor para mi es dar un paso a un lado y empezar con proyectos nuevos, metas nuevas, y cumplir sueños nuevos".

También te puede interesar... Esta es la fecha para el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX

Márquez Lavat reconoció que su sueño siempre fue ser futbolista al igual que su padre; sin embargo, "las ganas de cumplir y conquistar esos sueños poco a poco se fueron desvaneciendo".

"Muchos tienen la suerte de tocar los puntos altos del fútbol pero hay aún más personas que son desilusionados y decepcionados por este deporte.

"El fútbol puede ser muy traicionero a veces, no solo por lesiones si no por decisiones que no son tomadas por ti, son tomadas por otras personas y yo soy uno de esos que con el tiempo poco a poco se fue desilusionando por las cosas que veía que iban pasando".

A sus 22 años, al igual que varios juveniles en México, Santiago Márquez no logró debutar en primera división.

"Lo único que me queda es agradecer. Agradecer a mi mamá, a mi fan número uno, el motor que me hizo esforzarme hasta el último momento (...) Agradecer a mi papá por siempre ser mi maestro, mi entrenador, mi compañero de equipo pero sobre todo por ser mi PADRE.

"Por último GRACIAS FÚTBOL! Sin ti no sería el hombre que soy hoy en día, siempre correrás en mi sangre!".