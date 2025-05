En EE.UU. ya no se recomendarán vacunas contra Covid para niños y embarazadas

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el martes que las vacunas contra el Covid-19 ya no están entre las recomendaciones para niños sanos y mujeres embarazadas.

En un video de 58 segundos publicado en la red social X, Kennedy afirmó que eliminó las vacunas contra el Covid-19 de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para esos grupos. Ningún miembro de los CDC apareció en el video, y los funcionarios del organismo remitieron las preguntas sobre el anuncio a Kennedy y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Un panel asesor de los CDC se reunirá en junio para hacer recomendaciones sobre las vacunas de otoño. Entre sus opciones está sugerir vacunas para grupos de alto riesgo, sin dejar de dar a las personas de menor riesgo la opción de vacunarse.

Sin embargo, Kennedy, que fue un destacado opositor a las vacunas antes de convertirse en secretario de Salud, decidió no esperar. Dijo que los refuerzos anuales de la inmunización contra el Covid-19 se han recomendado para los niños "a pesar de la falta de datos clínicos" que respalden esa decisión.

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it´s common sense and it´s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS´s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP