Se dice que... La disputa cerrada por Alvarado

La disputa cerrada por Alvarado

La transformación del municipio de Alvarado logrado por su actual alcaldesa, la maestra Lizzette Álvarez Vera, la ha convertido en una de las joyas de las presidencias municipales que estarán en juego en las próximas elecciones de este año en la entidad.

Lo único que piden los pobladores es que sea nativo del municipio que actualmente administra la alianza partidista entre Morena y el Partido Verde Ecologista, que maneja a nivel nacional Manuel Velazco y en la entidad Javier Herrera Borunda, hijo del tío Fide.

También se pide, por la equidad de género, que la candidata debe ser mujer, por lo que apunta con mayores posibilidades la también maestra Rosario Álvarez, nativa de la cabecera de este codiciado municipio, donde ya se apuntaron Melesio Uscanga y Tavo Ruiz, por el PAN; Polo Deschamps, excandidato a la gubernatura por MC entre otros, quienes afirman que cuentan con el voto de los alvaradeños y de la desarrollada Riviera Veracruzana.

Sobre el nepotismo en esta ocasión se esgrime la letra que todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar y ser votado, como se les quita esa garantía constitucional a las personas que son familiares.

El 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo.

Contamos con todos los planes

Con respecto a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México, lo cierto es que el gobierno de nuestro país ha hecho bien su tarea, pero para el presidente Donald Trump "señala que no alcanza. Que no han dado los resultados". Cuando es notorio que, si alguien no ha hecho nada, especialmente en el combate al narcotráfico, al ingreso de drogas a su territorio –como el fentanilo—y el brutal incremento al consumo interno es la Casa Blanca, de tal suerte si de resultados se trata los Estados Unidos nos salen debiendo.

La presidenta Claudia Sheinbaum considera que las reuniones de los secretarios de México con los pares estadounidense estuvieron muy bien. Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto en seguridad como en comercio, vamos a esperar a ver que pasa. Y tenemos plan A, B, C y D. Hay tranquilidad en ese sentido de que, cualquiera que sea la decisión tenemos un plan.

"Hay mucha unidad y eso es muy bueno.

Se asoman las candidaturas del 2027

Ya se empiezan a mover los candidatos a las gubernaturas para las elecciones en el 2027, el caso importante es el de Nuevo León quien aspira es el senador Luis Donaldo Colosio por su partido Movimiento Ciudadano, pero no cuenta con el apoyo del gobernador Samuel García, ni del líder nacional Jorge Álvarez Máynez.

En esta ocasión el partido Morena podría presentar un buen aspirante ya sea hombre o mujer y se podría arrebatar ese importante gobierno.

Las encuestas señalan que Morena cuenta con el voto favorable a nivel nacional del 44 por ciento y MC se encuentra en el segundo lugar con el 10 por ciento superando al PAN que ocupa el tercer lugar y al PRI que se encuentra empatado con el Verde Ecologista.

Como han cambiado los tiempos políticos de los partidos reconocidos como los mayoritarios y que ahora se debaten entre la chiquillada partidista.

No se deja al margen que MC tiene planes importantes para ganar en las alcaldías del estado de Veracruz. En Morena con los destapes anunciados surgieron las protestas de los inconformes y se corren riesgos que importantes alcaldías se pierdan.