¿Qué está pasando en la UV con la renovación de la rectoría? Esto explica el rector Martín Aguilar Sánchez

El actual rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, ha solicitado ante la Junta de Gobierno de la Casa de Estudios, una prórroga de su gestión, lo cual está contemplado en la ley de la universidad. Sin embargo, dicha solicitud ha provocado controversia y la movilización de un grupo de académicos, entre ellos tres aspirantes a la Rectoría, y tres ex rectores, quienes están en contra.

En este escenario, en entrevista EXCLUSIVA para IMAGEN DEL GOLFO, Martín Aguilar Sánchez explicó el tema para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

-¿Por qué tanta controversia, qué está pasando, por qué su interés de seguir al frente de la Rectoría?-

"Es un tema muy importante en el proceso y desarrollo de la construcción de la Universidad Veracruzana. Estamos en nuevos tiempos, estamos en cambios importantes tanto en el país como en el estado, y yo presenté ante la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, una solicitud de prórroga para un periodo de cuatro años más. ¿Por qué presento esta solicitud?, en la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en el Estatuto de la Universidad Veracruzana y en la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana se plantea que un Rector en funciones puede tener un periodo más, puede prorrogarse por un periodo más. No es algo que yo estoy inventando, no es algo que yo cree, yo no reformé tampoco la Ley Orgánica".

El interés de presentar la solicitud de prórroga para continuar como rector por un periodo de cuatro años más, para tener un segundo periodo como Rector, el cual han tenido los rectores anteriores, se debe a la convicción de seguir trabajando en proyectos en los que se ha avanzado, como es la ampliación de la matrícula, el refuerzo a la investigación científica, el desarrollo del conocimiento puesto a disposición social como es el caso de la creación de cinco especialidades para coadyuvar en la atención de la problemática de la desaparición de personas, entre otros puntos, destacó Martín Aguilar Sánchez.

"Es un derecho como Rector que tengo el presentar esa solicitud, pero también porque creo que podemos concretar muchos programas y procesos que hemos iniciado. Unos los hemos terminado y otros también muy importantes podemos continuarlos y llegar a un buen fin. Entonces la prórroga implica también un cambio que puede ser inédito e histórico. Normalmente los exrectores y por ejemplo la exrectora en funciones tienen derecho a un periodo más, eso es lo que pasa, pero lo que se hacía es planteaba una convocatoria, participaban y de todos modos quedaba el rector o la rectora en funciones".

Pero en este caso, detalló, el solicitar una Prórroga ante la Junta de Gobierno, implica que el rector en funciones se somete a evaluación y se determinará si debe o no continuar al frente de la Rectoría de la Universidad Veracruzana.

"En este caso se evalúa, en donde yo estoy pidiendo una prórroga y que la Junta de Gobierno determine cómo me va a evaluar para esa prórroga. Lo que está planteando -la Junta de Gobierno- es una evaluación con distintos temas. Me han solicitado varios requisitos, entre ellos presentar el plan de trabajo, presentar los resultados, presentar qué quedó pendiente, pero también qué voy a hacer a futuro en estos cuatro años, y se está planteando una consulta a la comunidad universitaria toda esta semana".

"Entonces me parece que ponerme a evaluación es un aspecto muy importante que a mí me parece que tengo que asumir el resultado de lo que la Junta de Gobierno decida a partir de esta evaluación. Puede ser que me evalúen bien o puede ser que no me evalúen bien. Entonces es lo que se está planteando en este momento".

Esa es, acentuó, la parte del debate y que se ha estado planteando ampliamente en la universidad y escuchando todas las opiniones, lo cual ya fue planteado ante el Consejo Universitario el pasado viernes 6 de junio.

La solicitud de prórroga, enfatizó, no es ilegal ni ilegítima, ni se ve afectada por el tema de la edad, ya que inició su administración en la Rectoría con menos de 65 años, y ahora sólo se trata de una solicitud de prórroga, esto además de que refirió que el tema de edad es discriminatorio, y está planteado así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Es legal y es legítimo. Este es el proceso en el que estamos, yo respetaré y respeto mucho la opinión de la Junta de Gobierno, es un ente que históricamente es un ente plural, no es un ente homogéneo, es plural".

"SI EVALUACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO NO ME FAVORECE, ME VOY DE RECTORÍA"

Por primera vez en la historia de la Universidad Veracruzana, la figura del rector no sólo enfrenta una evaluación institucional, sino también una consulta abierta que definirá si continúa en el cargo por otros cuatro años.

Martín Aguilar Sánchez, actual titular de la Rectoría, insistió en que la solicitud de prórroga no equivale a una reelección: "Es un derecho que tengo como rector presentar esta solicitud, pero también porque creo que podemos concretar muchos programas y procesos que hemos iniciado".

"Yo me sujeto a la evaluación y a la consulta de la comunidad y de la Junta de Gobierno. Si me evalúan negativamente, yo termino mi periodo. Ya no me puedo presentar a la convocatoria. Si me evalúan favorablemente, ya no sale una convocatoria".

Del 10 al 13 de junio se lleva a cabo una consulta inédita entre la comunidad universitaria, sin una convocatoria abierta para otras candidaturas. "Normalmente se planteaba una convocatoria y participaban varios. De todos modos, quedaba el rector o la rectora en funciones. Este es un caso distinto", resaltó.

A EXRECTORES NO LES CORRESPONDERÍA INVOLUCRARSE EN ACTUAL PROCESO

El tema de la solicitud de prórroga no fue bien recibida por un grupo de académicos, por lo que se convocó a una marcha este lunes 9 de junio, misma de la cual se deslindaron consejerías y representaciones estudiantiles. A la marcha acudieron tres aspirantes a la rectoría: Rafael Vela, Jorge Manzo y Marisol Luna.

Además, en torno a este proceso también tres ex rectores: Víctor Arredondo, Raúl Arias y Sara Ladrón, emitieron un comunicado, llamando a la Junta de Gobierno para no avalar la continuidad de Martín Aguilar Sánchez, esto a pesar de que los citados tres ex rectores ejercieron dos periodos al frente de la Rectoría.

También te puede interesar... Aspirantes a rectoría de la UV rechazan prórroga y denuncian presiones

En ese sentido, Martín Aguilar Sánchez dijo respetar todas las manifestaciones, sean numerosas o no, pues se dijo convencido del derecho a la manifestación y movilización social, y refirió que él mismo se ha movilizado en expresiones sociales anteriormente, como es la defensa de la libertad de expresión y en contra de asesinatos de periodistas, entre otros temas de interés social.

"Yo soy un convencido y respetuoso de la participación social. Si ustedes recuerdan he sido toda mi vida investigador y he estado trabajando muy cerca de los movimientos sociales. En ese sentido una marcha y una expresión me parece lo más común y normal del mundo, y que todo mundo se exprese libremente. Sería contradictorio de mi parte coaccionar una marcha o la participación, no, no. Que se expresen libremente. Puede ser uno, pueden ser muchos, pueden ser pocos. La marcha no fue nutrida pero lo importante también es lo que puedan expresar y yo estoy escuchando en ese sentido".

¿Y LOS EX RECTORES?

Ahora bien, dijo, con respecto a los ex rectores, "me parece a mí que están asumiendo un papel que no les corresponde en esta ocasión. Ellos construyeron todo este proceso universitario, ellos participaron también, algunos de ellos también en la construcción de la Ley Orgánica, otros la conocen perfectamente, Y también quiero decir que hubo procesos cuestionables en este sentido".

"En mi caso es un proceso legal y legítimo, pero por ejemplo hubo un proceso en el 2013 que fue muy complicado para la Universidad, donde estuvo involucrado uno de los ex rectores que quería un tercer periodo, o hubo un cuestionamiento a otro de los ex rectores porque tuvo un año más, que puede ser justificado, pero también hubo que debatir, platicar, pensar esa parte; y por otro lado también sobre todo cuestiones que a mí no me parecen muy respetuosos y cívicas, que yo creo que es lo que tenemos que pasar y que yo me comprometo en ese sentido a mantener la estabilidad y la institucionalidad".

Es muy importante pensar en la democracia de la Universidad Veracruzana, destacó y consideró que su administración ha sido la más democrática de la casa de estudios, tanto en la participación del Consejo Universitario, en las instancias, en el respeto, en la participación, en el recorrido a cada una de las entidades, en escuchar.

NO HAY ASPECTOS DE CORRUPCIÓN A CUESTIONAR, AFIRMA MARTÍN AGUILAR

A la par, Martín Aguilar Sánchez aseveró que no tiene aspectos de corrupción que se le pudieran cuestionar, ya que se rinden cuentas ante la Contraloría, ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), entre otros entes como la Auditoría Superior de la Federación.

"Es muy transparente mi administración en ese sentido, puede haber problemas de procesos, etcétera, pero es muy transparente, y en ese sentido una cuestión que recibimos de la administración pasada fue un sistema de información muy complicado, en crisis, y estamos trabajando muy fuerte, hemos avanzado con un desarrollo propio para un sistema de información adecuado y que no sea tan costoso como el que recibimos".

"No tenemos ningún problema en términos que se nos había planteado de obras más caras, de infraestructura. No. Licitamos, hacemos los procesos, nos auditan la Auditoría Superior de la Federación, nos audita la Contraloría Interna, nos audita la Junta de Gobierno, nos audita el Orfis. Entonces tenemos una administración muy transparente en ese sentido. Tenemos que ser muy responsables".

Y agregó: "escucho con mucho cuidado, respeto todas las expresiones y manifestaciones", y reiteró que el tema de la prórroga puede permitir más claridad y democracia en el proceso de cómo se selecciona a un rector o una rectora, por el tema de la evaluación que este proceso implica.

En esta prórroga, el tema de la edad de 65 años, acentuó, no es impedimento. Y consideró que es un asunto "del siglo pasado", por ser discriminatorio en términos de edad, como se plantea en la Constitución tanto federal como del estado de Veracruz, y que es un tema también de derechos humanos.

Y refrendó que cuando inició su función no tenía 65 años, y ahora la prórroga sólo sería continuidad de su gestión como rector de la Universidad Veracruzana, y en este caso la Junta de Gobierno consideró que la solicitud de prórroga cumple con los aspectos legales.

EN MARCHA SE CRITICÓ MATRÍCULA, RANKING Y CONSENSO, ESTO DICE EL RECTOR

Sobre las críticas a su administración, respondió que la matrícula universitaria creció en 3 mil 400 estudiantes durante su periodo, pese a mantenerse el mismo presupuesto. "Y ya arrancamos un proyecto de educación híbrida y virtual que permitirá crecer 8 mil más", aseguró. En cuanto al descenso en rankings académicos, respondió: "Acaba de salir un artículo donde nos ponen muy bien a nivel latinoamericano". También destacó que bajo su administración se abrieron tres centros de investigación, una unidad de secuenciación genómica y un centro de recursos energéticos en Coatzacoalcos. "Teníamos poco más de 600 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores. Ahora tenemos más de mil".

También te puede interesar... Protestan contra reelección de rector de la UV, Martín Aguilar (+VIDEO)

Aguilar Sánchez también mencionó avances en políticas de bienestar estudiantil: "Tenemos 10 comedores y vamos a inaugurar dos más. No teníamos más que dos. Entregamos becas de transporte, tablets y apoyos a estudiantes en situación de discapacidad".

Uno de los cuestionamientos más reiterados ha sido su edad. Algunos sectores argumentan que, al haber superado los 65 años, no podría seguir en el cargo. El rector rechazó ese argumento. "Cuando inicié mi función tenía la edad adecuada. Ahorita es una continuidad. La discriminación por edad ya no es constitucionalmente válida. Es un tema del siglo pasado". Añadió que "en la Constitución del Estado de Veracruz, la discriminación por edad es un delito".

La controversia también alcanzó al plano jurídico. El exdirector de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Gayosso, afirmó que "la ley no se somete a consulta". Aguilar respondió: "Tiene razón. Lo que se está sometiendo son los resultados de la administración. La ley está ahí. Él es abogado y lo debe saber".

Una estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural denunció sentirse abandonada por su gestión. El rector respondió que se han fortalecido programas en esa entidad. "Tenemos una maestría excelente en Tequila. Hemos apoyado en nuevos programas y aspectos de posgrado".

Frente a versiones que señalan supuestas represalias contra trabajadores que protestan, Aguilar respondió que se trata de una campaña en su contra. "No sé de dónde ha habido tanto recurso para eso", dijo, tras asegurar que "manifestarse es un derecho" y que no hay sanciones ni coacciones. "Si hubiese algún caso aislado, yo intervendría", agregó.

El rector defendió también su desempeño en áreas como la investigación y la infraestructura. Mencionó la creación de tres centros de investigación, una unidad de secuenciación genómica, el fortalecimiento del campus Coatzacoalcos con un centro de recursos energéticos y la remodelación de espacios como el ex penal Allende en el puerto de Veracruz.

Asimismo, destacó la implementación de comedores, becas de transporte, entrega de tabletas y apoyos para estudiantes en situación de vulnerabilidad y discapacidad. "Tenemos 10 comedores y dos más por inaugurar", informó.

Ante los señalamientos sobre abandono a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), respondió que ha habido apoyo en posgrados y nuevos programas. "Yo respeto su opinión, pero no creo que haya habido abandono", sostuvo.

Cuestionado por las críticas que califican su interés en continuar como una imposición, Aguilar lo negó. "No hay ni dictadura, ni dictablanda, ni fascismo. Me someto siempre a evaluaciones", dijo. Subrayó que ha sido profesor por horas, concursado en múltiples procesos académicos y que la ley permite una prórroga por un segundo periodo, no un tercero.

Finalmente, aseguró que su administración ha impulsado la participación interna. "Es la administración que ha propiciado en mayor medida la participación y los canales de democratización como ninguna otra", afirmó.

"NO HAY DICTADURA NI DICTABLANDA" EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, REFRENDA

El interés de continuar en la Rectoría, es para dar continuidad a los proyectos apegados al humanismo y de poner el conocimiento al servicio de la sociedad, con trabajo como la creación de las especialidades para coadyuvar en el tema de la desaparición de personas, es legítimo y por convicción, acentuó Martín Aguilar Sánchez al enfatizar que no pretende ninguna "ni dictadura ni dictablanda" como se ha manejado en algunas expresiones.

"No hay ni dictadura ni dictablanda ni fascismo, nada. Vean mi trayectoria, me someto siempre a evaluaciones en todos lados. Continúo en el sistema de investigación, soy un académico, conozco la problemática académica, conozco la problemática de la investigación, he sido docente, empecé como profesor por horas, participé en muchos concursos. No estoy como sí hubo un ex rector que estuvo por un tercer periodo, lo que yo estoy es buscando un segundo periodo que es lo que nos marca la ley; no estoy tampoco por un año más, estoy por un segundo periodo", reiteró.

"Yo creo que la Universidad y esta administración y lo sostengo: es la administración que ha propiciado en mayor medida la participación y los canales de democratización como ninguna otra".

MENSAJE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Martín Aguilar Sánchez apuesta, dijo, por una universidad apegada a lo social, que coadyuve a mejorar las condiciones de la población, para lo que la ciencia y el conocimiento sean para el servicio y desarrollo de la sociedad y del país. Por lo que llamó a la comunidad universitaria a estar tranquila, pues serán respetadas todas las opiniones y manifestaciones, y será respetuoso del proceso al que se ha sometido de evaluación ante la junta de gobierno.

"Un mensaje a la comunidad, investigadoras, investigadores, estudiantes, trabajadoras, trabajadores, académicos, esté todo mundo tranquilo, estamos en un proceso muy institucional, pienso que debemos respetar mucho el proceso de la Junta de Gobierno, creo que hemos construido a lo largo de la historia de la universidad procesos muy importantes, pero también creo que tenemos que afrontar desafíos gravísimos a nivel internacional, nacional y estatal".

"El problema por ejemplo de las violencias, nosotros los hemos asumido como universidad, abrimos cinco especialidades que tienen que ver con la identificación humana, de los apoyos psicológicos a los familiares de los desaparecidos, y eso no lo estoy haciendo en términos de propaganda, lo estoy haciendo en términos de convicción. Y hay un grupo de académicos y académicas que están empujando fuerte todo ese proceso. Y hay otras universidades que no quieren tocar ese tema porque ese tema lo consideran no políticamente correcto, y nosotros lo estamos afrontando seriamente y lo estamos asumiendo, porque hay que asumir los problemas. Cuando veo expresiones -que dicen que quieren un cambio-, digo: de qué cambio estamos hablando, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo impresionante; a lo mejor es la dirección, el horizonte hacia dónde vamos lo que es diferente. Entonces mucha tranquilidad, yo creo que la Universidad va a ir muy bien y que seguimos abriendo todos los canales de diálogo y comunicación como lo hemos estado haciendo continuamente".