El truco de las "encuestas"

Prefacio.

Nada ha dicho el gobierno de Rocío Nahle sobre las denuncias -detalladas y documentadas- por actos de corrupción en la Secretaría de Educación. Se percibe que hay consigna de "no agitar las aguas en tiempos electorales". *** Casualmente este miércoles el jurista Tomás Mundo dio a conocer que solicitó una cita en la Fiscalía Anticorrupción "para revisar avances de unas carpetas contra distintos servidores públicos del estado". *** Se refería a las denuncias presentadas contra la síndica de Lerdo, el secretario particular de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia y contra policías estatales. *** "Cita hasta abril. Esto podría traducirse en impunidad. Violación al derecho de acceso a la justicia. Violación al derecho a la verdad. Ineficacia de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Así pretenden investigar los desfalcos millonarios de la administración pasada? Si ellos los pusieron ahí", apunta el abogado. *** Al más puro estilo de los gobiernos priistas, en Morena hay una instrucción muy clara: si el gobierno previo fue de la 4T, queda prohibido "barrer para atrás". *** La más burda y escandalosa impunidad.

* * *

Los gobiernos emanados de Morena, en los tres niveles, se caracterizan por sus altos grados de opacidad.

Fueron los legisladores de Morena los que respaldaron la propuesta del expresidente López Obrador para desaparecer los órganos autónomos encargados de garantizar la transparencia en las acciones de gobierno.

¿Por qué su actuación en el partido debería ser distinta?

Las famosas "encuestas" que dice ese partido que realiza para definir sus candidaturas ("Si la encuesta toca a tu puerta, fulanito es la respuesta"), no es otra cosa que "un acto de fe".

Nadie las ve, nadie se encuentra a los encuestadores, pero el "resultado" de esa medición es "palabra divina" y nadie tiene derecho a cuestionarla.

De manera muy detallada, el analista porteño Ricardo Chúa narra el protocolo que deben seguir los aspirantes que son convocados a la sede del Comité Nacional de Morena, en la Ciudad de México.

"Los aspirantes tienen que estar presentes media hora antes de la cita y, ya estando ahí, les advierten de manera dura: ´firma que estás de acuerdo con el resultado, si no firman, no entras´. Ese es el primer filtro", explica el columnista.

Pero además advierte: "La gran mayoría de los citados (ojo: que no son todos los que buscaron ser candidatos, sólo citan a los que ellos consideran los más importantes en cada municipio), se oponen a firmar. Los aspirantes jarochos morenos les dicen a los que están en los accesos a ese salón: ´¿Cómo voy a firmar algo, que no conozco y que no sé de lo que me van a decir y que renunció a mostrar una inconformidad? Parece el Partido Nacional Socialista -Nazi-, no parece Morena´. A pesar de lo expresado, a los aspirantes les gana el morbo y quieren saber qué pasa adentro y firman. Ahí es donde ya valieron".

Y al pasar al siguiente salón, algunas personas que manejan el equipo técnico les explican a los aspirantes la forma en que se tomaron las muestras, pero no les dan datos sobre la metodológica, sólo les dicen: "La encuesta la ganó fulano de tal y no hay nada que se pueda hacer en contra, es una decisión inapelable y gracias por asistir, pero tenemos más reuniones".

Las fallas en esa mecánica están en los que no son convocados. Se trata de liderazgos regionales con estructura y fuerza electoral que son ignorados por el Comité Nacional de Morena.

Ahí está el caso de Eusebia Cortez Pérez, subsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Rocío Nahle, que ya salió a reclamar: "Cuando quieran engañar a alguien, háganlo bien y no con mentiras. No todos somos tontos para creer", publicó "Cheba" en sus redes sociales, y remata:

"Hago de su conocimiento que esta servidora jamás fue llamada por parte del Comité Ejecutivo Nacional ni Estatal de Morena para notificarme los resultados de la famosa encuesta. Hoy, vemos que ya sale un supuesto ganador de esta por el municipio de Coatzacoalcos. Ante esto, queda claro que en Coatzacoalcos nunca se le dará la oportunidad a una mujer para que lo gobierne".

Otros han preferido callar y esperar a que en la "operación cicatriz" les toque al menos una posición en la planilla.

Algunos más entienden que no les conviene protestar (ahí están los casos de José Luis Lima Franco por Poza Rica y de Maritza Ramírez por San Andrés Tuxtla) pues saben que en el escritorio de la gobernadora están sus expedientes, con todos los pecados cometidos en la pasada administración estatal.

Caso especial es el de Córdoba. El diputado federal Zenyazen Escobar no se inscribió en tiempo y forma para competir por la alcaldía, pero de pronto "apareció" y se le menciona como el "elegido" para ocupar ese encargo.

Su designación violentaría de manera flagrante los términos de la convocatoria, pero a Morena no le importan -nunca le han importado- las reglas. "Las cosas se hacen como lo ordena el jefe y sin discusión".

Muy pronto y de la peor manera, los dirigentes de Morena van a aprender que resulta muy peligroso dejar heridos en el campo de batalla. En algún momento sanarán sus heridas e irán por la revancha.

* * *

Epílogo.

A propósito de las candidaturas de Morena, en Tlapacoyan Jeú Márquez, cuñado del actual alcalde, anunció su decisión de no participar en este proceso interno, en atención a "los lineamientos" de su partido, por aquello de no permitir que familiares o personajes cercanos a los actuales presidentes municipales compitan por la candidatura. *** En ese municipio se mantienen en la contienda el doctor Carlos Gámez Paredes, con una fuerte presencia en la cabecera y en las comunidades, y "el pollero", Víctor Apolinar, quien ya fue alcalde abanderado por Movimiento Ciudadano (MC).

filivargas@gmail.com