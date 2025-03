Maritza: lo delgado del hilo

Prefacio.

No fue "por consenso" como lo anticipaba el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, pero al final fue por decisión del Comité Nacional: Daniela Griego ya renunció a su cargo en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para estar en condiciones de abanderar la alianza Morena-Verde en la contienda por la alcaldía de Xalapa. *** Aunque no se dio a conocer ese dato, fuentes bien informadas en el interior de Morena advierten que Daniela Griego no ganó la encuesta, pero en ese caso se atendió una petición directa de "alguien con mucho peso" en Veracruz. *** Ese impulso que recibió la exdirectora del IPE no lo tuvo el exsecretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, pues el "gran dedo" de Morena optó por la diputada Adanely Rodríguez. *** En Alvarado se fueron por la fácil. El ganador de la encuesta fue el excandidato al gobierno estatal (con la representación de Movimiento Ciudadano), Polo Deschamps, que ahora será el candidato de Morena y el Verde a la alcaldía de aquel puerto pesquero. *** En Orizaba, Igor Rojí, quien fue alcalde con el patrocinio del PRI, ahora competirá por ese mismo cargo llevando los colores guinda y verde. Tendrá, sin embargo, un muy fuerte rival en el joven Hugo Chahín, quien se dijo congruente y se postulo por el partido tricolor. *** Muy cerca de ahí, en Córdoba, fuentes cercanas a la cúpula de Morena, indican que la decisión no está tomada. *** Lo que sí es un hecho, es que el género favorecido para encabezar la candidatura es masculino, lo cual deja descartada a una empresaria que en últimas fechas se ha venido mencionando y los nombres más sonados -y, por ende, los aspirantes más fuertes- son el profesor Daniel Hernández del Ángel quien iría a la cabeza de la contienda y Rubén Ríos Uribe, aunque este último -dicen- ya declinó a favor del regidor Daniel Vázquez. *** Los que saben de política en la ciudad de los 30 Caballeros auguran una final de fotografía.

Fue en julio del año pasado, ya habían pasado las elecciones y en este mismo espacio se presentó, de manera exclusiva, una carpeta que llegó hasta las manos de la entonces gobernadora electa, Rocío Nahle, acerca de las áreas a las que debería poner especial atención en el momento de recibir la administración estatal.

En el ámbito educativo, en dicha carpeta se hablaba ampliamente sobre aquellos casos que le podrían generar problemas políticos y sociales.

El diagnóstico fue certero.

"Ese es el caso de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar quien realiza jugosos negocios, todos ilícitos, desde su posición en el gobierno estatal", se mencionó en esta columna aquel 21 de julio.

En aquella colaboración que los documentos entregados a Rocío Nahle "llaman la atención sobre ´ingresos no reportados´ cuyo origen sería la explotación de las concesiones para la operación de cafeterías y tiendas en los planteles escolares".

Y daban más detalles: "los pagos (para la asignación de esas concesiones) oscilan entre los 5 mil y 80 mil pesos, dependiendo del tamaño del plantel y del número de estudiantes. Wulfrano Rodríguez Oceguera (secretario particular de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar) es el responsable de asignar los permisos de las tiendas escolares".

Para que la gobernadora electa se hiciera una idea más clara de las dimensiones de este latrocinio, los documentos le hacen notar que esa práctica -la venta de concesiones para cafeterías- se presentaba en todos los niveles, esto es: desde Preescolar hasta Tecnológicos, pasando por Primaria, Secundaria y Bachillerato: "Hay 22 mil 840 planteles y se utilizan ´licitaciones de concesión´, pero no se reportan a la Secretaría de Finanzas esos ingresos", apuntaba ese informe.

Por todo ello, causó mucha sorpresa que Maritza Ramírez fuera ratificada por Rocío Nahle en la Subsecretaría de Educación Básica.

"Hay un compromiso con ella. Tiene una estructura electoral muy fuerte en Los Tuxtlas y trabajó para impulsar el voto por la gobernadora", me explicaron.

"De todas formas no estará mucho tiempo ahí, pues se irá a competir por la alcaldía de su tierra", me aseguraron.

Pero sucedió que, al iniciar la presente semana, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que el candidato a la alcaldía por San Andrés Tuxtla será Rafael Fararoni, diputado local por aquel Distrito.

Y justo cuando se daba a conocer esa noticia, empezó a circular, primero en redes sociales y después en portales de noticias, una exhaustiva investigación en la que se ven involucrados colaboradores muy cercanos de la subsecretaria, dedicados a la "cosecha" de nóminas falsas ("aviadores"). Personas que reciben una mínima comisión (a razón de 1,300 pesos a cambio de devolver más de 18 mil pesos que ingresan en sus cuentas bancarias).

Imagine usted eso, pero con centenares de personas.

No es una práctica nueva. En los tiempos de los peores gobiernos priistas ya se hacía, pero no eran tan rústicos. Se enviaba a la institución bancaria una relación de cuentas individuales, con la instrucción de que cada centavo que cayera en ellas se transfiriera de manera automática a una "cuenta concentradora", desde donde se retiraba el recurso en efectivo, para borrar cualquier huella.

No hay duda de que Maritza Ramírez se convirtió en el "eslabón más débil" de esa guerra que se vive actualmente por el control de la Secretaría de Educación, la dependencia estatal con el mayor presupuesto.

Epílogo.

La gobernadora Rocío Nahle no se anduvo por las ramas y dejó en el sur de Veracruz un fuerte compromiso: "Si el IMSS-Bienestar no cuenta con algún medicamento, el gobierno del estado lo adquirirá de inmediato. No podemos esperar, la salud es prioridad". *** Ojalá dé a conocer algún número telefónico, porque con seguridad serán muchos los veracruzanos que acudan a ella para resolver los graves problemas de desabasto de medicinas.

