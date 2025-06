Se deslindan estudiantes de la UV de marcha convocada contra rector; ven intereses ajenos

La Consejería Estudiantil de la Unidad de Humanidades, así como representación estudiantil de las Licenciaturas de Geografía e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) se deslindaron de una marcha convocada contra la prórroga del rector Martín Aguilar.

La solicitud de prórroga del rector Martín Aguilar, es fundamentada en la ley para dar continuidad de trabajo, lo cual fue respaldado por la Junta de Gobierno de la casa de estudios, misma que, mediante comunicado, detalló el proceso a considerar y el resultado que será dado a conocer.

Sin embargo, la solicitud de prórroga de rectorado ha sido mal vista por quienes aspiran a ocupar la rectoría, como manifestaron en conferencia de prensa.

Posteriormente, se difundió mediante una imagen en redes sociales el llamado a una marcha contra la solicitud de prórroga del rectorado del académico e investigador Martín Aguilar Sánchez.

Sin embargo, representaciones estudiantiles se han deslindado del llamado a esa marcha contra el rector.

SE DESLINDAN ESTUDIANTES DE INTERESES QUE PUDIERA HABER EN MANIFESTACIÓN CONTRA RECTOR

"Mantenemos una postura neutral ante la movilización convocada para el próximo lunes 9 de junio. Como representación estudiantil nos deslindamos completamente de la organización de dicha manifestación, así como de cualquier interés personal o político que pudiera estar incluyendo en su convocatoria, la cual ha sido impulsada por personas ajenas a nuestra representación estudiantil".

Además, la representación estudiantil de Economía y Geografía hace un llamado "a la responsabilidad, al respeto y a la prudencia en el manejo de la información ".

Asimismo, la Consejería Estudiantil de la Unidad de Humanidades, mediante comunicado refiere la solicitud de prórroga del actual rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, a raíz de lo cual ha circulado "una imagen en la que se convoca a una movilización presuntamente organizada por estudiantes de Economía, el día lunes 9 de junio a las 9:00 de la mañana ".

UN ASPIRANTE A RECTOR ES PROFESOR DE ECONOMÍA, DE DONDE PRESUNTAMENTE SE CONVOCA LA MARCHA

"Se desconoce quiénes están convocando a la movilización y qué intereses existen detrás (sobre todo tomando en cuenta que uno de los candidatos a rectoría es profesor de la Facultad de Economía ", detalla el comunicado de Humanidades.

Y resaltan que, además, "no existe una organización real para dicha movilización (ruta, seguridad, contingentes, etc.). Al parecer, en un principio la iniciativa llegó por parte de profesores y académicos, no estudiantes ".

Finalmente, indican que "como integrantes de la Consejería, optamos por no asistir a la movilización, debido a los puntos anteriormente señalados".