Alimentos en cuaresma y la iglesia católica

En la comunidad de los fieles católicos, la Cuaresma comenzó este Miércoles de Ceniza, dando inicio a las celebraciones de la Semana Santa, periodo en el que se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo.

Estas fechas están llenas de costumbres, rituales, de oración e incluso sacrificios en la población católica, uno de estos es evitar el consumo de carnes rojas, y se recurre a reemplazarlos en la dieta por alimentos como el pescado y los mariscos, sin hacer menos al pollo y otros alimentos vegetales, pues la economía en términos de poder adquisitivo es hoy lo que rige la alimentación en los hogares católicos y también los no católicos, más allá de las tradiciones de la Iglesia Romana.

En recientes años, y por acuerdo del Vaticano, la Cuaresma es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad, pero también ha pedido flexibilizar el ayuno, así como, el consumo de no carnes rojas, y como reconocimiento a la carestía de la vida por razones de la falta de ingresos suficientes en hogares, más allá de las estadísticas y encuestas del INEGI en las mediciones de la economía.

Así pues, la prohibición para consumir estos alimentos tanto el miércoles de ceniza como los viernes de cuaresma se remonta al siglo II y tiene un significado de purificación para todos los cristianos, según cuenta la historia. Y es que para la fe católica evitar el consumo de carne roja es un acto para honrar a Jesucristo, quien pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber nada.

Mientras que en la Biblia hebrea se describe que la carne blanca, las aves y el pescado se pueden comer en ayunos porque son una especie que viene del agua y el cielo, mientras que la carne roja proviene de los animales que viven en tierra y vinculados a lo mundano.

Así pues, desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa, la iglesia católica pide a sus fieles vivir en un periodo de oración y realizar sacrificios como la abstinencia y el ayuno, pero en reconocimiento y respeto a la carestía de la vida en recientes años, ha flexibilizado el hecho de evitar el consumo de alimentos y recomienda comer lo que Dios provea, sin otra limitante.

Bien dice el refrán: "cuando hay para carne es vigilia".

DE SOBREMESA

Por cierto, hace unos meses previo al proceso electoral del 2024 y donde se eligió a Claudia Sheinbaum como primer Presidenta de México visitó al Santo Padre (Papa Francisco).

En su momento se dijo que no había sido una visita oficial - es de suponer que la agenda del Vaticano tiene todo un protocolo y formato prestablecido - y en este momento el estado de salud del Papa, quizá esté impidiendo la intervención a través del mensaje en torno a convocar al Presidente de Estados Unidos a encontrar el mejor diálogo con sus homólogos de México y Canadá por razones arancelarias

Supondría que entre las negociaciones para encontrar acuerdos en "la guerra comercial" de USA contra México, a través de los órganos internos de la iglesia católica, la Nunciatura y la Embajada en Roma,- ya lo sabremos más adelante,- sin descontar canales no oficiales, podrían estarse articulando actualmente.

Y es que el Papa busca atraer feligreses por todas las vías a la Iglesia Católica y Romana, y en el caso de nuestro país en la pasada transición sexenal, la iglesia jugó un rol importante.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

Las licencias y renuncias aumentarán en este mes, en torno a las pre candidaturas por la elección de ayuntamientos y en se sentido no hay que descartar que actuales alcaldes se incorporen a otras posiciones incluyendo a la invitación de la Gobernadora Nahle.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Hay logros en los primeros 100 Días del Gobierno de Nahle, e igualmente parece que se medirán los tropiezos y aciertos de todo su gabinete y cuadros sectoriales.

Hace algunas semanas la ingeniera fue muy puntual al declarar en torno a su equipo: "si una persona llega a quejarse conmigo es porque ustedes no los atendieron a tiempo. Estamos para servir a la gente, no me importa la hora o el día; su obligación es escuchar, informar y tratar de finiquitar cada asunto".

