¿Te puede caer un rayo dentro de tu casa?; así puedes evitarlo

Si pensabas que estar en casa te protege al 100% de una tormenta eléctrica... la respuesta es: no siempre. Aunque suena raro, sí te puede afectar un rayo dentro de tu propia casa, y hay razones muy claras para eso. Te explicamos cómo pasa y, sobre todo, cómo evitarlo.

¿Por qué puede pasar?

Los rayos buscan el camino más rápido hacia la tierra. Y adivina qué: tu casa puede estar llena de esos caminos. El rayo puede entrar por:





1. El cableado eléctrico

2. Las tuberías de agua

3. Las líneas telefónicas

4. Las estructuras metálicas

Y si estás usando algo conectado a eso justo cuando cae un rayo cerca... puede ser peligroso.

Así puedes evitar que te caiga un rayo dentro de tu casa

Aquí van los consejos que sí sirven, y que no está de más recordar cuando el cielo se pone feo:

1. Desconecta lo que puedas

Tele, compu, módem, electrodomésticos... Si puedes, apágalos y desconéctalos. Evitas daños y te curas en salud.

2. No uses agua

Ni te bañes, ni laves trastes, ni uses el lavabo. El agua conduce electricidad y puede ser la vía perfecta para que el rayo te alcance.

3. Nada de teléfonos fijos

El celular está bien, pero si tienes un teléfono de los que van con cable, ni lo toques.

4. Aléjate de puertas, ventanas y estructuras metálicas

Sí, esas también pueden ser conductoras. Mejor mantenerse a distancia.

¿Vives en zona con muchas tormentas?

Un pararrayos podría ser buena idea. Es caro, sí, pero si el riesgo es alto, vale cada peso.

Estar en casa ayuda, pero no basta. Cuando haya tormenta eléctrica, la clave es no confiarse y seguir estos pasos simples. Porque sí: aunque estés en casa, un rayo también puede hacerte daño si no lo evitas.