Alerta ganadera en Veracruz

Prefacio

Rocío Nahle no se apresuró a dar respuesta a las amenazas de Miguel Ángel Yunes Linares. Espero a que el ambiente se enfriara y entonces sí, dio acuse de recibo. *** La gobernadora electa señaló que no caerá en provocaciones y que no opinará más sobre el asunto, por lo que se dedicará a trabajar para el estado. *** "Yo soy una dama y tengo el encargo de trabajar y representar a nuestro estado. Claramente he dicho que le voy a subir el nivel a la política en Veracruz y voy a poner en alto el nombre de nuestro estado, así que no voy a opinar ni a caer en provocaciones". *** Aseguró que trabajará con seriedad y compromiso para el beneficio de la población. "En el estado comenzó una nueva era, donde la política elevará su nivel, donde las provocaciones no tienen cabida y la ley se cumple y se aplica para todos sin distingo alguno", afirmó. *** Lo cierto es que la maquinaria de la justicia en Veracruz está concentrada en concretar acciones penales contra los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares y las próximas semanas serán decisivas ára el futuro político de esa familia.

* * *

Se advirtió en este mismo espacio y varios especialistas lo anticiparon: el gobierno de México emitió ya un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF:29/07/2024) mediante el cual se activa, integra y opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

Esta medida tiene como fin prevenir la entrada y diseminación del Gusano Barrenador del Ganado y, en su caso, controlarlo y erradicarlo en las regiones 6 (que incluye el sur de Veracruz) y 7 del país, con posibilidades de extender su aplicación paulatina, parcial o total a las demás regiones, en caso de que se detecte o se tenga evidencia científica de la presencia o inminente diseminación de la plaga en otros estados.

Quizá esa sea la razón de que el gobernador Cuitláhuac García no quiera recibir en audiencia a "su amigo", el secretario de Desarrollo Agropecuario, Evaristo Ovando Ramírez, quien lo mantuvo engañado durante toda su administración.

El acuerdo menciona que el Gusano Barrenador del Ganado es una plaga exótica, altamente transmisible que afecta a los animales de sangre caliente, dado que la infección se da cuando una mosca deposita sus huevos en una herida superficial de un mamífero. Entre 12 y 24 horas después, las larvas eclosionan y se alimentan del tejido vivo.

Esta alerta no es nueva en México, pues el 28 de agosto de 1972 se creó una Comisión México-Americana para la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (Comexa), por acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos. En 1974 se construyó una planta de moscas estériles junto al río Grijalva a 10 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 16 de marzo de 1981 se estableció la Campaña Nacional contra el Gusano Barrenador del Ganado.

El último caso aislado de reinfestacion se presentó el 23 de marzo del 2003 y fue hasta el 9 de septiembre del 2003 que se publicó el acuerdo por el que se declara al estado de Chiapas como "libre del Gusano Barrenador del Ganado", dando por concluidas las operaciones de Comexa el 26 de septiembre de 2012.

Sin embargo, el nuevo acuerdo tiene como objetivo operar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), con la finalidad de prevenir la entrada y diseminación de la plaga y, en su caso controlarlo y erradicarlo en las regiones 6 y 7.

La región 6 considera a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como municipios del sur de Veracruz, como Acayucan, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital, Oluta, Oteapan, Pajapan, Playa Vicente, Salta Barranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza.

La región 7 incluye los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Esta será una tarea que en gran medida corresponderá a las próximas autoridades, tanto a nivel federal como en el estado de Veracruz y envía señales de alerta para quienes se dedican a la producción ganadera, por la inminente diseminación del Gusano Barrenador del Ganado.

La Secretaría de Agricultura (Sader) ya lo había anticipado y hoy es un hecho que se agudiza el problema para la movilización y sanidad animal no sólo en el sur de Veracruz, sino en otras regiones como las zonas centro y norte que estaban consideradas como "Zona A" o libre para la exportación de ganado.

Hoy tienen más claridad las severas recomendaciones giradas al estado de Veracruz por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que detectó la introducción de ganado sin control en el sur de la entidad.

Hoy el mal ya está hecho y habrán de trabajar las autoridades para controlar o en su caso erradicar esta plaga y otros contagios que pudieran surgir.

* * *

Epílogo

A estas alturas de su gobierno, Cuitláhuac García ya no resuelve nada. De plano se la pasa "pateando el bote" y haciendo tiempo hasta que "su amiga" Claudia Sheinbaum lo llame a su equipo de trabajo. *** A pesar de que existe una minuta firmada por directivos del Hospital de Alta Especialidad en Veracruz, en la que se comprometen con las madres de niños enfermos de cáncer a instalar climas en la Torre Pediátrica, esta promesa -como muchas otras- no se cumplió. *** La fecha pactada para tener los climas funcionando era el lunes 29 de julio, sin embargo, no se concretó su instalación. "Estamos exhibiendo la minuta, ahora nos dicen que los niños se deben quedar en el tercer piso para esperar a que queden estos climas, que debieron quedar el sábado", señaló Silva García, madre de un niño con cáncer. *** "El calor es intenso y los niños con su quimioterapia no pueden seguir así. Nos dijeron que hasta que queden los climas no van a pasar a los niños al quinto piso". *** El 24 de julio, las madres bloquearon la avenida 20 de Noviembre en el puerto de Veracruz y con ello consiguieron que las autoridades se comprometieran a restaurar el servicio de aire acondicionado en las áreas necesarias para que la atención a los niños.

