Jueza deja en casa a agresor con antecedentes; víctima teme por su vida

Alejandra acusó a la jueza Mónica Segovia de poner en riesgo su vida al conceder arraigo domiciliario a José Alberto "N", empresario y exaspirante a la alcaldía de Naranjos Amatlán, detenido por violencia de género y lesiones dolosas, pese a contar con antecedentes por agresiones contra otras mujeres.

"¿Qué tiene que pasar para que la jueza actúe? ¿Que me mate o que mate a alguien más?", cuestionó.

De acuerdo con la víctima, la jueza tomó esta decisión pese a que el acusado ya cuenta con antecedentes penales por agresiones contra otras mujeres. "Tiene antecedentes penales. ¿Por qué sigue en la calle?", preguntó Alejandra en un video difundido en redes sociales tras la audiencia.

Según la Carpeta de Investigación 50/2025, integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Niñas, Niños y Trata de Personas, Alejandra denunció que escapó junto con su hijo de la casa del presunto agresor luego de estar encerrados durante cuatro días.

"Me escapé con mi hijo porque durante cuatro días estuve sufriendo de golpes, humillaciones. Me pateó, me pegó con lo que encontraba, con un cinto, con un palo de escoba. A mi hijo también le pegó sin ninguna justificación", relató.

En su testimonio también declaró que su agresor la amenazó con un cuchillo e intentó matarla. "Intentó matarme tres veces. Me dijo que a mí y a mi hijo nos iba a llevar a una carretera y que nos iba a tirar ahí", afirmó.

ARRAIGO DOMICILIARIO

Durante la audiencia, la jueza Segovia decidió no vincularlo a proceso con prisión preventiva, sino otorgar el arraigo domiciliario por seis meses. "La juez minimizó todo el daño que me había hecho. ¿Cómo puede una persona con antecedentes de violencia de género estar en su casa como medida cautelar?", cuestionó la mujer ante la decisión judicial.

Además de señalar a la jueza, Alejandra acusó a la fiscal especializada en Ozuluama, Heidy de la Cruz González, de tardar en ejecutar la orden de aprehensión. "Se tardaron tres semanas en detenerlo. Tres semanas. Durante ese tiempo yo me tuve que ir al Estado de México por miedo".

En su testimonio, expresó su temor ante la posibilidad de que el agresor vuelva a buscarla. "Yo no puedo ni salir a la calle porque tengo miedo a que me pase algo a mí, a mi familia. El agresor está más protegido que la víctima", dijo.

Aseguró que la medida cautelar solo favorece al imputado. "Para él mejor que esté en su casa. Está cómodo, nadie le dice nada. Él mismo me lo dijo: ´Así me demandes, siempre me salgo con la mía´".

También denunció un posible conflicto de interés al asegurar que la jueza interactuó en redes sociales con publicaciones en las que se defendía al acusado. "Eso me dio más coraje. ¿Cómo puede ser imparcial alguien que interactúa con publicaciones que apoyan al imputado?", indicó.

Por último, Alejandra hizo un llamado público a la Fiscalía General del Estado para que revise el caso. "Fiscalía de Veracruz, hagan algo. Esta persona ya tiene antecedentes. Es un peligro para mí, para sus hijos, para cualquier otra mujer".