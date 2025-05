Survivor México 2025: ¿Warrior corre a un participante del reality?

El avance de Survivor México 2025 encendió las redes sociales luego de que surgieran rumores de un posible enfrentamiento entre Carlos Guerrero "Warrior" y la recién llegada a Villanos, Saadi.

La sexta temporada del reality solo lleva dos semanas de competencia y ya han llegado nuevos refuerzos, así como fuertes peleas entre sus concursantes. Aquí te contamos todos los detalles.

Las emociones se encendieron entre los participantes del programa de supervivencia, pues el adelanto del siguiente capítulo ha causado grandes incógnitas entre los fanáticos. Pues todo parece indicar que Saadi y "Warrior" tendrán un fuerte enfrentamiento.

El cip ha dado mucho de qué hablar pues se puede escuchar a la máxima figura del programa enfrentar a la integrante de Villanos por su conducta y que pondría en juego su permanencia dentro de la competencia.

"Me han llegado reportes tu comportamiento no es el adecuado. Si no estás a gusto Saadi puedes tomar tus cosas y te puedes marchar"