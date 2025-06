Ricardo Ahued niega pactos del gobierno con delincuencia organizada en Veracruz

En el estado de Veracruz se atiende el tema de la inseguridad con toda la seriedad de un gobierno que no tolera la delincuencia ni tiene pacto con nadie, expresó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

Entrevistado durante la visita que hizo a Córdoba para acompañar a la gobernadora Rocío Nahle a dar la bienvenida y un saludo al nuncio apostólico en México, Jospeh Spiteri, remarcó que todos los días se trabaja en las mesas de seguridad tanto en la capital del estado como en las diversas regiones, en donde se tiene una coordinación con autoridades federales y militares se lleva un diagnóstico.

Diálogo diario, pero sin tregua ante inseguridad en Veracruz

"La seguridad no es un tema fácil en el país; sin embargo, se está afrontando con seriedad. La mesa trabaja intensamente con SSP, con todas las autoridades, y de diagnóstico pues es trabajo intenso atendiendo los asuntos, las causas, pero también, desde luego, con toda seriedad en un gobierno que no tolera ni la delincuencia ni está, afortunadamente, no tiene pacto con nadie para hacerse a un lado y hacerse el loco", apuntó.

Ahued Bardahuil agregó que todos los asuntos que se generan en diferentes partes de Veracruz se atienden con toda la fuerza del estado pero también respetando los erechos humanos.

Indicó que una muestra deque hay tranquilidad en Veracruz es el Salsa Fest, en donde tan sólo en el primer día, el viernes, hubo al menos 15 mil asistentes que se retiraron a las 2-3 de la mañana y se fueron caminando a sus casas "en santa paz".

Mencionó que incluso un visitante comentó que en la entidad en donde él vive no se puede caminar en las calles a partir de la media noche, pero aquí estaban las parejas, padres, hijos, por todo el bulevar con una tranquilidad que se quisiera vivir todos los días.

Respecto a la situación que prevalece con los paisanos en Estados Unidos, el secretario de Gobierno mencionó que se tienen cifras extraoficiales de 15 personas que han sido deportadas.

Reconoció que de mantenerse la situación complicada para los migrantes en aquel país se podría resentir una baja en las remesas, pues la gente está en sus casas, no sale a trabajar y al no salir no hay dinero.