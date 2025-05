Gobierno de México solicitará a EU aclaración sobre retiro de visa a Marina del Pilar: Sheinbaum

"No tenemos ninguna notificación del gobierno de Estados Unidos" sobre el retiro de la visa que se hizo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres, anunciada ayer por los propios afectados, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria destacó qué hay que esperar a que haya información oficial sobre el tema para conocer las causas de esta medida. "No me quiero adelantar, vamos a esperar a ver qué información dan porque no la dieron".

Sheinbaum habló de los logros y el trabajo de la gobernadora de Baja California, especialmente sobre el reciente Tianguis Turístico, celebrado en la región fronteriza de Baja California (México) y California (EE.UU.), específicamente en Tijuana y San Diego, el cual dijo, "marcó un hito" al convertirse en el primero binacional en la historia , con récord de asistencia , superando expectativas de promoción turística.

Adelantó que el gobierno de México "solicitará formalmente" a EE.UU. que explique las razones específicas de la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y si "hay más casos similares" en curso.

"No actuaremos sobre suposiciones. Primero, debe haber transparencia en las causas", enfatizó y mencionó que aunque es lamentable que no haya habido notificación previa, "pero esperamos que esto no afecte la comunicación diplomática."

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en contacto con autoridades estadounidenses para obtener una respuesta oficial. Si Estados Unidos no proporciona una explicación, México evaluará acciones diplomáticas. Se analizarán casos similares, (si los hay) para determinar si existe un patrón.