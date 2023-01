'No explotaron'

Enero 24, 2023, 07:15 a.m.

Por: Polo Lascurain Fecha: Enero 24, 2023, 07:15 a.m.

Este fin de semana, dos jugadores que la Liga MX que se esperaba le dieran un salto de calidad al fútbol mexicano... se han ido de México. Estamos hablando de Dani Alves (desligado de los Pumas por presunto abuso sexual) y de Florian Thauvin (futbolista campeón del mundo en Rusia 2018 que no pudo destacar con los Tigres).

Hablemos de Dani Alves, el futbolista más ganador en la historia de este deporte no pudo extender su estela en el balompié mexicano. Tras un semestre donde Pumas no pudo calificar, el brasileño arrancó el Clausura 2023 pero, tras el partido ante Bravos de Juárez, el brasileño volvió a Barcelona por un tema personal y ya no regresó al ser encarcelado por presunto abuso sexual.

Pasemos al norte del País, presente en la banca de los tres partidos de Tigres en el Clausura 2023, Florian Thauvin fue el elegido para dejar a los felinos del norte tras la contratación de Nicolás Ibáñez. El francés, campeón del mundo en Rusia 2018, nunca pudo mostrar su mejor versión debido a las lesiones y al clima de Monterrey.

En tanto, en la Liga MX se han ido tres semanas del Clausura 2023. De la mano de Diego Cocca, Tigres se ha convertido en un equipo protagonista y encabeza la tabla general con siete unidades, además, se mantiene invicto y ha logrado dos goleadas.

De los cuatro grandes de nuestro futbol mexicano solamente uno pudo conseguir la victoria en esta jornada, Cruz Azul y Chivas cayeron derrotados ante Necaxa y Toluca respectivamente. América empató en casa con el Puebla y solamente Pumas consiguió los tres puntos al golear a León en el Olímpico Universitario.

Tigres, el actual líder empató con los Xolos de Tijuana en la frontera a un gol. Previo a ese duelo, para abrir la jornada, Mazatlán recibió a Santos en el Kraken, donde los Guerreros derrotaron a domicilio a los "Cañoneros", quienes quedaron de sotaneros con cero unidades y un partido pendiente.

Monterrey se ubica en el tercer escalón de la tabla general tras derrotar a San Luis en el Gigante de Acero por un 3-1, los rojiblancos cerraron la semana en la posición 9.

Finalmente, Querétaro y Atlas repartieron un festín de goles en el estadio Corregidora en el penúltimo duelo de la jornada. Un 3-3 selló el empate de ambos clubes.

Tigres es líder del campeonato con siete puntos, seguido de Pachuca con seis, Monterrey en tercero con los mismos puntos que los Tuzos, al igual que Pumas y Santos.

Atlas, Toluca, Chivas, San Luis y Puebla siguen la clasificación con cuatro unidades. Con tres puntos se mantienen América, Juárez Necaxa y León. Querétaro y Xolos siguen con dos puntos y Cruz Azul es penúltimo con un solitario punto de nueve posibles. Mazatlán es sotanero con cero.

