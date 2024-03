Claudia Sheinbaum con ventaja inobjetable

Marzo 14, 2024, 07:21 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Marzo 14, 2024, 07:21 a.m.

Los esfuerzos por detener el triunfo de Claudia Sheinbaum, como futura presidenta de la nación, son insuficientes.

El fiel de la balanza se decanta en favor de la 4T, y no por quienes gobernaron más de noventa años a placer y quieren más.

En próximo 2 de junio, los ciudadanos habrán de decidir por un sexenio más de la 4T de Morena y el grupo político de AMLO, que aunque pareciera que gobierna con un elenco del programa de chiquilladas, en la realidad ha sido suficiente para medio controlar la gobernabilidad y quitarle el filo a los eternos depredadores del pasado.

A la doctora Claudia Sheinbaum, le tocará pasar a lo que han llamado el segundo piso de la 4T, y tendrá que abocarse a las tareas pendientes en materia de seguridad, salud, educación y justicia, principalmente y sin problema.

Con la ex jefa del gobierno de la ciudad de México, se entrará a una etapa de relanzamiento del país, hacía un auténtico despegue económico en nuevos horizontes insospechados de desarrollo.

También, es cierto como una mujer de ciencia y de escrupuloso manejo de los recursos públicos, no permitirá abusos de poder, corrupción y de impunidad, porque es una persona inteligente, que estará rodeada de un equipo de trabajo honesto, eficiente y experimentado.

Los que conocen a Claudia Sheinbaum, cómo jefa en el trabajo, saben que es implacable con el seguimiento de los programas de gobierno y de que no permite que nadie se salte las trancas, al establecer los mecanismos de planeación y de control para que los colaboradores den el máximo en el compromiso del desempeño de la función pública.

Y para muestra un botón, los de la iglesia católica no la pudieron sorprender con su carta a los reyes magos, y la pretendieron obligar a firmar un compromiso de siete puntos de quiénes no gobiernan ni en sus parroquias, y por eso la doctora Claudia Sheinbaum, les firmó bajo protesta de no acceder a su voluntad de quiénes han dejado a lo largo de la historia las estelas de maldad y distorsión de la realidad como se hizo en la Santa Inquisición.

El protagonismo religioso de meterse a intervenir en un proceso electoral histórico, es simplemente una falacia de los del purpurado, que no tienen llenadera con la venta de indulgencias y de los sacramentos, y también quieren más, para seguir pegados a la ubre. Pero eso se acabó.

También es cierto, el verdadero debate político de este proceso electoral estará en los cargos de elección popular de las diputaciones locales, diputaciones federales y las nueve gubernaturas, incluida la ciudad de México, en dónde fluirá el voto diferenciado al enfrentarse las dos fuerzas políticas del país por el equilibrio de los pesos y contrapesos.

Aquí, los de Morena como ejemplo en el estado de Veracruz, se han desatado en la inoperancia política y en los efectos de su gobierno, por los que Rocío Nahle, está caminando en serio todo el territorio veracruzano y podrá ganar sin problema a pesar de la histérica postura de los opositores.

Pero, en las diputaciones locales y federales, así como en las senaduría los morenistas andan como en el juego de la oca, las serpientes y escaleras y de ponerle la cola al burro, por lo que se las verán duras por la falta de los verdaderos operadores políticos.

Y aquí sí, a don Manuel Huerta le podrán decir de su forma de vestir en una supuesta mala imagen, pero el hombre trae tras de si todo un capital político encima de los años de lucha junto AMLO, y su labor como ex súper delegado dejó prendados de él a los miles de pensionados del bienestar.

Y con todo eso, don Manuel Huerta, ha recibido humillaciones, mal trato y que sólo con su paciencia de estoico ha podido soportar como diría Mon Laferte en su canción "tu forma de querer", yo no podía soportar tu tonta falta de querer, "tu yedra venenosa no te deja ver, ven y cuéntame la verdad, ten piedad".

Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice, pensé que ya no había nadie más que tú.

Y aquí, sí hasta los gatos se los corrieron de la casa, y ahora le toca hacer la "talacha política" de andar tocando puerta por puerta de los veracruzanos, suplicando por el voto, como antes lo hizo el famoso Jaime Bautista, "el Bachas" y le pasó lo mismo lo dejaron a la mitad del río y sin caballo. Andale. Así las cosas.

