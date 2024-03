El primer revés al INE

Marzo 14, 2024, 07:18 a.m.

Por: Víctor M. Toriz Fecha: Marzo 14, 2024

Desde que inició el proceso interno para elegir candidatos de Morena para las elecciones de este año, las nominaciones de los perfiles han dejado no solo un mal sabor de boca para algunos aspirantes, sino también un tufo de viejas prácticas que se ejercían en otros partidos políticos a los que tanto criticaron los morenistas.

Primero porque se ha beneficiado, sospechosamente, a personas allegadas a ciertos grupos políticos, ya sea de Mario Delgado o de la candidata a la gubernatura, Rocío Nahle García, y en menor medida a quienes orbitan alrededor del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Si hay dudas, basta ver cómo fueron bajados de las candidaturas quienes ya habían sido nominados en los distritos de Xalapa y Coatzacoalcos, para instalar en estas a dos perfiles cercanos a la exsecretaria de Energía.

Otro caso ocurrió con el candidato al Senado de la República por la alianza Sigamos Haciendo Historia, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien se ha distinguido por ser un fuerte crítico de su propio partido y de estas prácticas.

Recordemos que el exdelegado del Bienestar fue nominado en un inicio en la primera fórmula al Senado, hasta hizo precampañas. Pero a la hora del registro ante el INE, su partido lo ubicó en la segunda fórmula para dar el primer puesto a Claudia Tello, otra de las figuras incondicionales de Rocío Nahle.

Si bien existió molestia y encontronazos internos de los desplazados, esta no se ventiló y los aludidos mostraron madurez política para aceptar la decisión del partido, declarando en lo público su apoyo incondicional a Morena y sus candidatos. No podemos saber si llegado el momento alguno de ellos no hará lo contrario, pero en lo mediático, se muestra la unidad.

Sin embargo, como siempre hay un caso que no se conformó e impugnó el retiro de su candidatura. Hablamos del diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe, quien fue postulado como candidato en el distrito de Papantla.

En dicho distrito se aplican acciones afirmativas en favor de la comunidad indígena y el argumento para retirar la candidatura al legislador fue justamente su origen, siendo que actualmente ocupa una curul justamente como representante indígena.

La decisión del INE fue revertida luego de que acreditara su origen indígena y en medio de un proceso en el que fue respaldado por el encargado de vocerías de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, a quien Pérez Bernabe apoyó en el proceso interno en el que buscó la candidatura a la presidencia.

Pero no se puede perder de vista que el retiro de su candidatura llega después de ser uno de los únicos dos candidatos a la diputación federal por Morena, que se ausentó a una reunión que los demás sostuvieron con la candidata presidencial Rocío Nahle.

Es bien sabido que Humberto Pérez Bernabe no pertenece propiamente a un grupo político dentro de Morena en Veracruz, que sus acuerdos y pactos los eleva al altiplano y su capital político lo tiene cimentado en el norte del estado desde que fue alcalde de Gutiérrez Zamora, de otra forma hubiera sido difícil que le repusieran la candidatura y desde donde se vea lo que logró fue un revés.

Después de que se definan las candidaturas la candidata a la gubernatura tendrá que buscarlo para integrarlo a su equipo, dejarlo caminar solo pone en riesgo la permanencia de Morena en su distrito, en el que el PAN y PRD, incluso Movimiento Ciudadano, están al acecho.

